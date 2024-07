La Corea del Sud si promuove con le star della musica k-pop

La girl band k-pop Newjeans coreana è la nuova “ambasciatrice onoraria” per la Corea del Sud nel mondo, secondo una tradizione che vede ogni anno il Paese scegliere delle star nazionali conosciute in tutto il mondo per promuovere la sua immagine all’estero.

Prima della band tutta al femminile, la Corea aveva affidato a Lee Jung-jae, star della serie cult famosa in tutto il mondo, “Squid Game”, e alla boy band Bts, i più famosi rappresentanti del fenomeno k-pop con milioni di fan, il ruolo di ambasciatori onorari.

«Siamo molto felici di essere stati nominati ambasciatori per promuovere il turismo sudcoreano», ha dichiarato Minji, una delle 5 ragazze della band, aggiungendo che tutte, ovviamene già star dei social e già ambasciatrici di diversi marchi ultra noti, hanno iniziato a condividere alcuni consigli per i turisti che visitano la Corea, per esempio su come mangiare il gimbap (un piatto tipico a base di riso) con la salsa tteokbokki invitandoli a scattare una foto al giorno, come fanno molti giovani sudcoreani.

«Con le NewJeans come ambasciatrici del turismo, mi aspetto che ancora più persone da tutto il mondo visitino la Corea – ha dichiarato il ministro della Cultura Yu In-chon – Gli arrivi turistici sono a circa il 90% dei livelli pre pandemia».

Più di 11 milioni di turisti hanno visitato la Corea del Sud l’anno scorso, in maggioranza cinesi e giapponesi, con un aumento del 245% rispetto al 2022, quando erano ancora in vigore alcune restrizioni per la pandemia.

Il Paese è molto gettonato dalla generazione Z che lo conosce già grazie al boom musicale del k-pop, ai tanti film, uno per tutti il recente premio Oscar Parasite, e alle serie tv famose, i k drama, che hanno invaso le varie piattaforme streaming e sono diventate un fenomeno di culto; infatti, circa un terzo dei visitatori li cita tra i motivi principali del proprio viaggio.

La destinazione ha lanciato nel 2023 una campagna turistica lunga due anni che mira a mostrare la ricchezza culturale, spirituale e naturalistica della Corea attraverso un programma di 100 eventi speciali, un’iniziativa progettata per attrarre viaggiatori da tutto il mondo e offrire loro un’esperienza vera nel cuore della cultura coreana.

Tra le offerte più particolari della campagna, c’è il “Temple Stay“, che consente ai visitatori di pernottare nei templi Sansa, patrimonio mondiale dell’Unesco, immersi nelle montagne della Corea del Sud.