La Croazia dell’euro punta in Bit sull’anno dei “ponti”

Cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, enogastronomia. La Croazia mette in mostra i suoi gioielli alla Bit di Milano nello stand di 42 mq (Pad 4 St. C81) allestito dall’Ente Nazionale Croato per il Turismo insieme a sette coespositori: Ente per il Turismo della regione del Quarnaro, Ente per il Turismo dell’isola di Rab, Riviera Opatija, Ente per il Turismo della regione di Lika-Senj, Ente per il Turismo di Novalja, Ente per il Turismo della regione di Zadar, Ente per il Turismo della regione Šibenik-Knin.

Il 2023 è l’anno dei “ponti” in Italia e grazie ai diversi brevi periodi di vacanza nel periodo di pre-stagione, la Croazia è una ghiotta occasione per tanti connazionali, che potranno approfittarne per scoprire un Paese a due passi dal nostro. Croazia non fa rima solo con mare, capolavori e natura, ma anche con salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia, che ogni anno ospitano turisti da tutto il mondo.

Grazie alla disponibilità di traghetti e di collegamenti aerei low cost, si possono raggiungere numerose località velocemente. Con easyjet si vola da Napoli a Pula, dal 26 giugno al primo settembre, da Venezia a Dubrovnik, dal 7 gennaio al 2 settembre. Con Ryanair da Milano Malpensa a Zadar, dal 4 giugno al 27 settembre, da Milano Bergamo a Rijeka, dal 3 luglio al 27 ottobre, da Roma Fiumicino a Spalato, dal primo giugno al 28 agosto. Con Skyalps da Bolzano a Dubrovnik, dal 27 maggio al 23 settembre. Non ancora in programmazione i voli Aeroitalia Forlì-Dubrovnik e Forlì-Zadar. La compagnia di bandiera Croatia Airlines propone uno sconto del sconto del 30% sui voli da Milano e Roma. L’iniziativa è valida per biglietti acquistati dal 12 al 20 febbraio 2023 per i viaggi nel periodo compreso dal 12 febbraio al 15 ottobre 2023 inserendo il codice sconto BIT30.

Dal 26 luglio 2022, con l’apertura del ponte di Peljesac, si è ridotto anche il viaggio in auto verso la Dalmazia meridionale e il ponte stesso è diventato un’attrazione turistica.

Peraltro, dal primo gennaio 2023 la Croazia fa parte dell’area Schengen e si può entrare nel Paese senza code alle frontiere interne terrestri e marittime con gli altri Paesi dell’Ue sia in entrata che in uscita. I controlli aeroportuali, invece, saranno effettuati fino al 26 marzo 2023. La nuova valuta sarà l’euro e le vecchie banconote e monete possono essere convertite sino alle fine del 2023.

«Questa fiera è importante per la visibilità e per l’immagine del turismo croato nel mercato italiano e si svolge nel cuore della Lombardia, una regione di grande interesse per la Croazia, perché da qui provengono tanti turisti: l’Italia è tra i 10 mercati più forti per provenienza turistica», sottolinea Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.

Nel 2022, 18,9 milioni di arrivi e 104,8 milioni di pernottamenti, rispettivamente il 37% in più e il 25% in più del 2021. Per quanto riguarda l’Italia flussi raddoppiati rispetto al 2021: 937.792 arrivi, +112,36 %, 4.175.664 pernottamenti, +86 %.