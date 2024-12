La Croazia supera i 20 milioni di arrivi: “Meta per tutte le stagioni”

Una destinazione per tutte le stagioni. La Croazia si prepara al 2025 offrendo eventi, feste e proposte per tutto l’anno, come confermano i dati degli arrivi nel Paese dei primi 11 mesi: 20,9 milioni di arrivi e 107,7 milioni di pernottamenti, per una crescita, rispettivamente, del 3,5% e del 39;1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il primo mercato resta la Germania, seguita da Slovenia e Austria. Bene anche l’Italia, con con 3,9 milioni di pernottamenti registrati nel Paese.

«Per tutto l’anno abbiamo registrato risultati turistici positivi e questa tendenza, come avevamo previsto, è continuata anche in autunno – spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente nazionale croato per il Turismo in Italia – Ci stiamo avvicinando alla fine di un altro anno turistico molto impegnativo e gli ottimi risultati della post stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l’anno, una chiara indicazione che dobbiamo continuare a sviluppare il nostro turismo in questa direzione».

LE NUOVE OFFERTE HOTEL

Più turisti significa più domanda di posti letto e la Croazia è pronta a rispondere con nuovi stanziamenti nel settore alberghiero. A partire dal Pical Resort, 5 stelle a Parenzo, il più grande investimento croato nel settore, con apertura revista nel 2026. Il nuovo hotel Pical contribuirà in modo significativo allo sviluppo della destinazione, si concentrerà sul turismo familiare, sulle vacanze attive e sul prodotto Mice con la sala congressi più grande in Istria.

Nel Quarnaro, è stato inaugurato il primo hotel Curio Collection by Hilton in Croazia. A Opatija, è stato aperto un boutique hotel. Ci sono state poi le ristrutturazioni dell’hotel Jadran e dell’Hotel Continental a Rijeka, che entrano rispettivamente a far parte dei Gruppi Mariott e Accor. Sempre per Marriott, l’Hotel a Opatija aprirà nel 2025.

In Dalmazia, a Zara, nel 2025 è prevista l’apertura dell’hotel di lusso Hyatt Regency Zadar, il primo Hyatt in Croazia, nel quale sono stati investiti 55 milioni di euro, poi il Congress & Event Center in Hotel Pinija a Petrčane (vicino Zara) e un nuovo Hotel a Preko (isola di Ugljan), la cui apertura è prevista per il 2025 e sarà il secondo hotel di lusso. Nel 2025 aprirà anche il Molum hotel& residences, un 5 stelle a Sv. Filip.

Aperture anche a Zagabria dove, in prossimità dell’aeroporto, è stato da poco lanciato l’Hotel Pullman del gruppo alberghiero Accor e aprirà il Novotel Zagreb East Gate Hotel a fine giugno 2025.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Cominciamo dagli appuntamenti previsti per l’Avvento. Sono tanti i borghi, i paesi e le città che si preparano ad accogliere i turisti organizzando mercatini tradizionali, feste ed eventi dedicati, a cominciare dal capoluogo, Zagabria.

In tutta l’Istria durante il periodo natalizio le strade e le piazze sono addobbate con magiche decorazioni luminose, il profumo del vin brulé e delle frittelle attirano i visitatori e numerose attività per i più piccoli e per i più grandi si aggiungono alla magica atmosfera festiva.

Le città di Rovigno e Pola a dicembre si trasformano in una vera fiaba natalizia, con musica dal vivo, concerti e mostre. Dubrovnik a dicembre indossa il suo vestito invernale e mostra una città ricca di storia, con una cultura diversificata e numerose attrazioni, soprattutto nel periodo di Natale

Ad Osijek, capitale storica, culturale ed economica della regione della Slavonia, i visitatori possono vivere un Avvento indimenticabile: fino al termine di dicembre, la città sulla Drava si avvolge nei suoi splendidi colori scintillanti e “Nella Cupola degli Auguri” i turisti potranno scrivere gli auguri ai loro cari.

Per il post feste, la Croazia ha già in programma una serie di manifestazioni per mantenere sempre vivo l’interesse del turista. Si parte con il Carnevale di Rijeka, 17 gennaio-05 marzo 2025.

Poi il Festival delle luci, 19-23 marzo 2025, a Zagabria, che segna il passaggio dall’inverno alla primavera. La città si trasforma in uno spettacolo di luce a cielo aperto: le vie, le piazze, i parchi e i punti di interesse diventano il palcoscenico di splendide installazioni luminose.

A fine marzo, per i più sportivi, Life on Mars Trail Race, dal 29 marzo a Metajna-Novalja, isola di Pag. Per tutti gli amanti del turismo attivo e della montagna, per chi adora camminare e cimentarsi in trail running e trekking, il percorso rappresenta un’esperienza unica. Chi ama la bicicletta, invece, non potrà perdere l’Istria Granfondo, 11-12 aprile 2025, a Umago.

Per i più piccoli, a giugno, il Festival Internazionale dei bambini, dal 14 al 28, a Šibenik, o il Gelato Park – Il mondo delle meraviglie del gelato, 27-29 giugno, a Parenzo, evento adatto anche per i più grandi.

Alla musica è dedicato invece l’Hideout Festival, dal 22-26 giugno 2025, a Novalja, isola di Pag, che riunisce i migliori artisti di musica elettronica del mondo per cinque giorni e cinque notti sulla splendida spiaggia di Zrče.