La Fiera del Cicloturismo comunica con Aigo

Fiera del Cicloturismo, il primo evento in Italia dedicato al viaggio in bicicletta, ha scelto come partner Aigo per le attività di comunicazione, ufficio stampa e trade. La quarta edizione dell’evento si svolgerà a Bologna dal 4 al 6 aprile 2025.

Agenzia milanese, da 30 anni leader nei settori del turismo, ospitalità e trasporti, Aigo supporterà la Fiera del Cicloturismo nel consolidamento della sua strategia di comunicazione.

Organizzata da Bikenomist, realtà italiana specializzata nella promozione dell’uso della bicicletta attraverso formazione, comunicazione e consulenza, la Fiera si conferma punto di riferimento per un settore in crescita costante. L’obiettivo è promuovere il cicloturismo come industria trainante del turismo responsabile grazie a viaggi sostenibili, accessibili e ricchi di emozioni.

La missione della Fiera è ispirare sempre più persone a scoprire nuove destinazioni in bicicletta, promuovendo il cicloturismo come un’opportunità per connettersi con la natura, praticare attività fisica e vivere esperienze autentiche. Grazie a un ricco programma di talk, workshop e a un parterre di espositori che spazia dalle destinazioni alle ciclovie italiane ed estere, fino agli stand dedicati ad attrezzature e accessori, l’evento coinvolge tanto i neofiti quanto i cicloturisti esperti, offrendo occasioni uniche di scoperta e condivisione.

Inoltre, con una giornata B2B dedicata agli operatori del settore e incontri tra buyer e seller, l’appuntamento offre un’importante occasione di networking, scoperta e condivisione per promuovere nuove opportunità di collaborazione nel mondo del cicloturismo

«Aigo è entusiasta di affiancare Bikenomist in questa avventura, supportando la Fiera del Cicloturismo nel suo obiettivo di rendere il turismo in bicicletta elemento di traino nello sviluppo economico dei territori e la bicicletta sempre più protagonista dei viaggi degli italiani – osserva Massimo Tocchetti, presidente di Aigo – Lavoreremo per ampliare le opportunità di collaborazione, visibilità e posizionamento della Fiera».

«Con l’esperienza di Aigo al nostro fianco – sottolinea Paolo Pinzuti, founder e ceo di Bikenomist – siamo certi di riuscire a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone in questo viaggio alla scoperta del cicloturismo e di rendere la Fiera un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Insieme, vogliamo ispirare nuove modalità di viaggio da un lato e di sviluppo economico dall’altro, favorendo una connessione autentica con il territorio, nel rispetto del pianeta. In linea con la nostra mission “from bike to business”, intendiamo sostenere il cicloturismo come leva di crescita sostenibile per i territori e le imprese locali».