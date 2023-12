La formula Geco: «Con noi hotel e agenzie lavorano insieme»

Geco si racconta nella duplice veste di network di alberghi di qualità selezionati sulla base della loro web reputation – che si affidano al player per essere rappresentati commercialmente e aiutati in tutti qui processi che riguardano il loro posizionamento nel settore – e gestore di ville, masserie e case vacanze di lusso (Geco Vacation Rentals) che scelgono di entrare nella piattaforma per essere inseriti su oltre 50 portali online dedicati all’affitto di case vacanze e distribuiti a più di 110 operatori e agenzie specializzate.

Marco Fabbroni, amministratore delegato Geco, fa un bilancio della stagione: «Riscontri molto positivi per Geco, sia per la parte hotel, che per la parte case vacanza, settore che è cresciuto davvero tanto se penso che quando ho cominciato io, negli anni ’70, a lavorare in questa parte del mercato, l’affitto di una casa era considerato per le famiglie solo l’alternativa al campeggio. Oggi, e il Covid ha dato una bella spinta con le sue limitazioni sociali, invece, è un mercato in crescita esponenziale, da parte nostra c’è stato un incremento di fatturato del 40% rispetto al 2022 e abbiamo al momento 600 strutture sul territorio nazionale».

Il servizio di affitto “evoluto” che opera Geco è un servizio 3.0, che in sostanza permette a chi lo sceglie di entrare in una sorta di negozio virtuale, con tanto di vetrina per mettersi in mostra; la piattaforma Geco insieme a un channel manager che collega tutti i principali portali, a livello locale, nazionale e internazionale del settore affitto vacanze, di fatto distribuiscono il prodotto in tutto il mondo e permettono, in tempo reale, di procedere alle operazioni di affitto al proprietario, se rimane il gestore principale della casa, oppure direttamente dagli operatori Geco.

Poi c’è la parte di lavoro, altrettanto importante, che fanno le agenzie. «Chi ha una casa e ci sceglie ha la possibilità di entrare in tutte quelle agenzie specializzate che si rivolgono a noi per cercare un prodotto specifico su richiesta di clienti che si affidano a loro da anni – continua Fabbroni – Alle adv noi offriamo consulenza, ma anche supporto nella fase di vendita del prodotto, che conosciamo bene, cercando di far incontrare le esigenze del loro cliente con i prodotti che noi abbiamo e pensiamo siano adatti».

Anche per la parte di network alberghiero Geco si propone come trait d’union tra chi gestisce alberghi e chi poi si occupa di proporli al mercato. L’unico network, per dirla come il loro slogan, “con alberghi di elevata web reputation“, presenta al trade solo hotel che abbiamo ricevuto dai clienti punteggi elevati di soddisfazione raccolti tramite il software reviewpro, uno strumento di misurazione in tempo reale di tutti gli indici di soddisfazione dei clienti riguardo alle strutture ricettive. «Il nostro lavoro – specifica il manager – va anche oltre, una volta che un hotel entra nel nostro bacino, viene monitorato e se vediamo che perde qualche punto, in base alle recensioni, interveniamo per supportare la gestione e trovare soluzioni migliorative, in questo modo siamo sicuri di presentare al trade un prodotto sempre al top».

Il network alberghiero di Geco si è arricchito ulteriormente con Prestigio Collection, selezione di alberghi di alta gamma realizzata in collaborazione con la società partecipata Autentico Hospitality srl, proprietaria e sviluppatrice del marchio Autentico Hotels.