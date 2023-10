La Francia porta in fiera le sue travel startup

Il travel tech francese debutta a Ttg Experience a Rimini. Per la prima volta la manifestazione accoglierà, nell’area dedicata alle tecnologie digitali allestita da Startup Turismo (Hall A1 – Area Next 05), quattro startup francesi che presentano soluzioni digitali innovative per migliorare la qualità e la reddittività dei servizi proposti dagli operatori turistici.

Le aziende, accompagnate da Business France – l’ufficio commerciale dell’Ambasciata di Francia in Italia – in collaborazione con Atout France, portano a Rimini le loro soluzioni ad hoc.

Ecco le startup francesi che saranno presenti.

Quicktext

Azienda dell’IA e nei big data per il settore alberghiero, la sua IA, Velma, si integra nel sito web degli alberghi per rispondere a qualsiasi domanda dei clienti, in ogni momento della giornata e raccogliere dati in grado, ad esempio, di generare lead qualificati o adattare in modo dinamico la configurazione del sito web in base alle caratteristiche del cliente.

Optionizr

Optionizr sviluppa oltre 30 soluzioni Plug&Play destinate alle compagnie aeree e all’industria del turismo che consentono di migliorare i pagamenti, bloccare le tariffe per il tempo della riflessione prima dell’acquisto, ma anche gestire la compensazione delle emissioni di carbonio o sfruttare la blockchain per accrescere la sicurezza delle transazioni o l’emissione di Nft.

mTrip

mTrip propone app white-label pensate per le agenzie di viaggio, tmc e i t.o. che permettono di sfruttare i supporti digitali e i terminali mobili per migliorare la comunicazione con i viaggiatori: con mTrip, il cliente dell’agenzia può gestire le sue prenotazioni, i biglietti, i dettagli riguardanti il viaggio, consultare guide direttamente dall’applicazione e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

MyBeezBox

MyBeezBox aiuta gli operatori premium del turismo (ristoratori e gestori di attività turistiche) a diversificare le loro attività e aumentare il loro fatturato. Ad esempio, i prodotti di MyBeezBox permettono di implementare la vendita online di carte regalo, voucher, prenotazioni di visite e partecipazioni ad eventi grazie a uno shop online personalizzato, completamente integrato al sito web principale dell’impresa turistica. I clienti acquistano il servizio direttamente dallo shop, 24/7, e senza necessità di intervento della struttura ricettiva.

Atout France sarà presente in fiera anche con uno spazio dedicato alla destinazione Corsica e alla formazione delle agenzie di viaggi presso il Padiglione C1 stand 301. Inoltre due sale saranno dedicate alla formazione FranceExpert, la formazione continua per agenti di viaggi, in particolare in questa occasione dedicata alla Corsica, per presentare le attività green che l’isola offre, come escursioni a piedi o a cavallo e in mountain bike.

«Per la prima volta al Ttg la Francia combina l’offerta turistica francese di Atout France, e in particolare della Corsica, con l’innovazione turistica delle aziende partner di Business France – commenta Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia-Grecia-Svizzera -. Riteniamo interessante promuovere la formazione nelle destinazioni turistiche francesi, e in particolare della Corsica, agli operatori italiani, così come le soluzioni turistiche più innovative e tecnologiche offerte dalle start-up francesi».