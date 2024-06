La Germania ha fatto gol: l’impatto di Euro 2024 sul turismo

Deutschland über alles. Non tanto per il roboante esordio dei padroni di casa a Euro 2024, ma perché il turismo incoming della Germania vola proprio grazie al torneo, che si concluderà a Berlino il 14 luglio.

L’Ente nazionale germanico per il turismo (Gntb), che sta promuovendo attivamente l’evento nell’ambito di un accordo di cooperazione con Uefa Euro Gmbh, si aspetta oltre 3 milioni di pernottamenti internazionali in più in coincidenza con l’evento calcistico.

L’industria alberghiera e la ristorazione, in particolare, possono trarre parecchi benefici da Euro 2024. Oltre alle dieci città ospitanti e alle migliaia di tifosi già in Germania, il discorso riguarda anche gli hotel riservati alle 24 squadre. Inoltre, il programma culturale che ruota intorno al torneo prevede più di 300 eventi in 45 località.

«Gli Europei di calcio hanno un significato che va ben oltre l’evento sportivo – spiega Petra Hedorfer, presidente del consiglio esecutivo della Gntb – Per questo stiamo promuovendo in tutto il mondo un soggiorno “più lungo” per i tifosi arrivati in Germania. Un recente sondaggio dell’Ente germanico per il turismo real time in tre importanti mercati di provenienza – Gran Bretagna, Francia e Spagna – conferma il nostro approccio strategico: il 92% degli intervistati non vuole solo assistere alla partita, ma anche rimanere nel Paese più a lungo.

Il 38% prevede di trascorrere fino a tre notti nelle città ospitanti, il 14% intende utilizzare tre giorni per esplorare le città stesse e i dintorni e il 40% intende addirittura trascorrere almeno quattro notti in Germania. Oltre agli effetti economici, Euro 2024 offre insomma grandi opportunità per presentare la Germania come un Paese ospitale e cosmopolita e rilanciare ancora una volta la sua immagine come destinazione di viaggio»

Secondo i dati sui pernottamenti resi disponibili dall’Ufficio federale di statistica, da gennaio a fine aprile il numero di pernottamenti internazionali in alberghi e pensioni, con almeno dieci posti letto, è aumentato del 5,5% su base annua, raggiungendo i 21,3 milioni. La ripresa, rispetto al 2019, ha raggiunto l’89,5% nell’aprile 2024.

Secondo le analisi del Monitoring sentiment for intra-european travel della European travel commission (Etc), le intenzioni di viaggio degli europei da maggio a ottobre sono al 75,4%, +3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e l’’8,1% prevede di viaggiare in Europa per un evento nei prossimi sei mesi.

In base al rapporto trimestrale Q1/2024 della European travel commission, per la Francia, che ospiterà i Giochi, e la Germania si profila un aumento della spesa turistica. Con 53 punti, la valutazione dell’attuale situazione commerciale tra i key account internazionali intervistati per il Gntb travel industry expert panel nel secondo trimestre del 2024 è raddoppiata rispetto al 2023 e, nel complesso, l’indice del clima economico è migliorato rispetto all’anno precedente, passando da 46 a 58 punti.