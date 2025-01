Visit Jamaica affida il marketing B2B a Hopscotch

Dal 1° febbraio 2025 sarà Hopscotch Tourism (già Interface) a occuparsi per i prossimi tre anni di promuovere e presentare la Giamaica nei vari stati dell’Europa continentale, sia come attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni, sia nel marketing B2B per Jtb – Jamaica Tourist Board.

A team Nuesta andrà il compito di far conoscere il Paese caraibico, il suo territorio, la sua cultura e la sua bellezza, e di essere da supporto agli operatori della filiera turistica, in coordinazione con le tre agenzie partner, nei seguenti Paesi europei: Dach (Germania, Austria e Svizzera), Benelux (Belgio, Olanda, Luzzemburgo), Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Polonia.

In particolare, le iniziative rivolte al B2B includeranno la formazione degli agenti di viaggi, la collaborazione con i tour operator e l’organizzazione di viaggi per agenzie e product manager, al fine di rinnovare la presenza della Giamaica nei cataloghi degli operatori europei.

«Collaborando con Team neusta e Color Travel Services, puntiamo ad aumentare in modo sostenibile gli arrivi in Giamaica nei prossimi anni. Attraverso attività mirate, vogliamo attrarre un numero sempre maggiore di viaggiatori, invitandoli a esplorare non solo le splendide coste dell’isola, ma anche l’entroterra, contribuendo così al rafforzamento delle imprese e delle comunità locali – afferma Serena Valle, ceo di Hopscotch Tourism in Italia – La consolidata esperienza comune nella promozione della Giamaica negli scorsi anni rappresenta un vantaggio significativo per noi», aggiunge.

Un aspetto fondamentale del lavoro sarà la creazione di uno storytelling autentico per comunicare l’unicità della Giamaica: la sua cultura, la natura incontaminata e la ricchezza culinaria.

«Vogliamo ottimizzare il marketing mix e introdurre strategie innovative per adattarci ai nuovi trend del customer journey, continuando a mettere in luce l’anima autentica dell’isola; lavoreremo per consolidare il posizionamento della Giamaica come destinazione imperdibile per i viaggiatori europei», conclude Valle.