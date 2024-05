La Lombardia stanzia 3 milioni di euro per gli impianti sciistici

Arrivano nuovi fondi per il circo bianco. Per la stagione 2024/25 la Regione Lombardia ha stanziato oltre 3 milioni di euro a sostegno dei comprensori sciistici che sono dotati di impianti di produzione di neve artificiale. I fondi sono stati stanziati per il biennio sia per enti pubblici che privati, anche se per gli sciatori, al momento, non si vedono interventi a tutela dei rincari che gli skipass stanno ormai subendo da diversi anni, penalizzando migliaia di appassionati alle prese con problemi di budget.

Secondo quanto sostenuto da associazioni di consumatori, tra cui Codici Lombardia – il Centro per i diritti del cittadino – i costi per una vacanza bianca sono ormai proibitivi. In rapporto a due anni fa, l’aumento degli abbonamenti è stato in qualche caso addirittura superiore ai 100 euro. E infatti, secondo quanto dichiara Davide Zanon, segretario regionale di Codici, «ormai andare a sciare è diventato un lusso per pochi. Il costo per uno skipass stagionale quest’anno è arrivato a superare i 900 euro, una cifra esorbitante per il singolo, figuriamoci per una famiglia. Confrontandolo, poi, con i dati del 2022, i prezzi sono aumentati di oltre 100 euro».

Le organizzazioni a difesa del consumer chiedono che la Regione Lombardia intervenga a favore degli sciatori, ad esempio legando almeno il blocco dei costi degli skipass a quegli impianti che utilizzeranno questi fondi.