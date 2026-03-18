La longevità del travel nel libro di Mr Datagest

Nel turismo si parla spesso di stagionalità, trend e mercati emergenti. Meno frequentemente ci si interroga su un tema altrettanto strategico: per quanti anni saremo davvero nelle condizioni di continuare a viaggiare. Michele Rombaldoni, imprenditore digitale e fondatore di Datagest – software house attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il travel – firma ora un progetto editoriale che intercetta un argomento sempre più trasversale anche per il comparto: la longevità.

Il libro, “Ah! Se potessi avere 10 anni in meno”, parte da una distinzione ormai centrale nel dibattito scientifico: quella tra lifespan, la durata complessiva della vita, e healthspan, il periodo vissuto in buona salute. Due concetti che stanno progressivamente influenzando scelte personali, stili di vita e comportamenti di consumo.

In quest’ottica si può introdurre un terzo elemento: il travelspan. Ovvero il numero di anni in cui una persona è nelle condizioni fisiche e mentali per continuare a viaggiare, esplorare e scoprire. Perché viaggiare richiede energia, autonomia, mobilità e curiosità. In altre parole, richiede salute. Clienti longevi e in buona salute tendono a viaggiare più a lungo nel corso della propria vita, a programmare nuove esperienze a qualsiasi età, contribuendo a ridefinire progressivamente il concetto stesso di target senior e le dinamiche della domanda turistica.

In questa prospettiva, il libro non si propone solo come riflessione individuale, ma anche come possibile strumento culturale per rafforzare il dialogo tra agenzie e clientela matura: un modo per parlare di benessere, tempo e qualità della vita prima ancora che di destinazioni.

Il volume affronta il tema in chiave narrativa e autobiografica, lontano dal taglio accademico, trasformando una domanda universale – “se potessi avere dieci anni in meno” – in un percorso concreto su ciò che si può fare oggi per costruire i prossimi dieci nel modo migliore possibile.

Come sottolinea Rombaldoni nel libro: “Il cambiamento evolutivo è possibile ed è auspicabile per ogni persona, così come per ogni azienda. E spesso un cambiamento ne genera altri. Sono le abitudini che, se non vengono messe in discussione, ci condannano a invecchiare”.

Il libro è disponibile su Amazon e nelle librerie.