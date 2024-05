La low cost Play riprende i voli da Venezia e Bologna per Reykjavík

Play airlines, compagnia low cost islandese, riprenderà i collegamenti diretti per l’aeroporto di Keflavík, Reykjavík, dal Marco Polo di Venezia, a partire già dal prossimo 16 maggio e, a partire dal prossimo 8 giugno, anche dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Per i collegamenti da Venezia, i voli saranno effettuati il giovedì e la domenica e continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 27 di ottobre. Da Bologna i voli saranno effettuati il martedì e il sabato, fino al 5 di ottobre prossimo.

La compagnia, fondata nel 2019, a marzo 2024 ha trasportato 142.918 passeggeri, registrando un incremento del 65% rispetto al numero di passeggeri trasportati nello stesso mese dello scorso anno con un load factor di marzo 2024 dell’88,1%.

Per l’estate 2024 Play opererà voli dall’Islanda per 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Con la compagnia i passeggeri in partenza dall’Europa possono acquistare voli in continuità per gli Stati Uniti o il Canada, anche con stop over opzionale all’andata o al ritorno del loro viaggio, per fermarsi qualche giorno in Islanda.

«Anche quest’anno, siamo felici di tornare a operare con i nostri collegamenti diretti da Bologna e da Venezia per Reykjavík, da questa città, in particolare, con più di un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. La ripresa dei voli così in anticipo è segno della vivacità dello scalo veneto», ha sottolineato Einar Örn Ólafsson, ceo di Play.

