La maxi estate di Vueling: 278 rotte in Europa

Vueling annuncia la sua offerta per l’estate 2023, con 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 Paesi. Si tratta di 53 nuove rotte rispetto all’estate 2019 e 22 in più rispetto alla stagione 2022. Di queste, nove sono disponibili per la prima volta.

La stagione estiva di Vueling prevede una media di 700 voli giornalieri su tutta la rete, di cui circa il 60% in partenza dall’aeroporto di Barcellona, in cui è leader di mercato con il 42% dei voli.

La compagnia punta a ritornare ai livelli di operatività del 2019 con una previsione di crescita annua del 9%, modificando la strategia delle connessioni basandosi sulla destagionalizzazione dell’offerta e sul maggiore impiego della flotta.

ITALIA. L’estate italiana di Vueling prevede innanzitutto le due nuove rotte Firenze-Bari e Firenze-Düsseldorf. Riprende inoltre la rotta Firenze-Bilbao con due frequenze settimanali. Così l’operatività in Italia raggiunge un totale di 44 rotte verso 24 destinazioni in 9 paesi.

Attualmente, la compagnia offre collegamenti con 16 aeroporti italiani: Firenze, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari.

EUROPA. Sono nove le nuove rotte estive che coinvolgono le destinazioni europee. Si tratta dei collegamenti tra Bilbao e le città di Bruxelles, Faro, Praga, Amburgo, Zurigo e Marrakech, oltre alla rotta Siviglia-Bruxelles e a quelle, già citate, tra Firenze e Düsseldorf e tra Firenze e Bari.

Inoltre, il vettore mantiene i collegamenti tra Barcellona, Malaga e Palma di Maiorca con Nantes e Lione; rafforzerà quelli da Oviedo, Lanzarote, Fuerteventura, Granada, Ibiza e Minorca verso Parigi-Orly; potenzia le rotte da Malaga, Bilbao, Barcellona, Siviglia e Santiago verso Londra-Gatwick. Allo stesso modo, spiccano le frequenze sulle rotte verso le Isole Baleari e Canarie e verso le principali capitali europee come Londra, Roma, Parigi o Amsterdam, tra le altre.

Vueling mantiene la leadership sul mercato spagnolo: 95 le rotte da Barcellona, di cui 72 internazionali, raggiugendo ad esempio Londra-Gatwick, Amsterdam e Roma. Riprende il collegamento con Tolosa, con quattro frequenze settimanali, e si rafforzano le frequenze verso Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca e Siviglia.

Dallo scalo di Bilbao, poi, la compagnia fa volare il 50% dei passeggeri con 33 rotte, di cui 16 internazionali. Qui si concentrano otto delle nove nuove rotte, recuperando le destinazioni internazionali come Bruxelles, Marrakech, Roma Fiumicino, Firenze e dando il via ai collegamenti verso Faro, Amburgo, Praga, Zurigo.

Nelle Baleari, la compagnia propone 42 rotte per la stagione estiva (13 su Ibiza, 7 su Minorca e 22 su Maiorca), 18 delle quali internazionali, rafforzando tra le altre anche quelle con Roma e Parigi-Orly.

Vueling è, inoltre, il secondo operatore dell’aeroporto di Parigi-Orly per numero di posti a disposizione, raggiungendo quest’estate quota 34 rotte: Alicante, Praga, Copenaghen, Amburgo, Dublino, Malta, Agadir, Tangeri, Lisbona, Porto, Lanzarote, Malaga, Barcellona, Fuerteventura, Granada, Ibiza, Minorca, Asturie (Oviedo), Palma di Maiorca, Tenerife Sud, Valencia, Stoccolma, Birmingham, Londra-Gatwick, Cairo, Marrakech, Spalato, Reus, Bologna, Bari, Roma Fiumicino, Firenze, Genova, Milano.

Da Londra-Gatwick durante la stagione estiva partono 17 rotte.

«La programmazione di quest’estate mantiene intatta la forza della compagnia, che si basa sui prezzi competitivi e convenienti grazie ai quali i nostri clienti possono raggiungere quasi 300 rotte in oltre 100 destinazioni” – commenta Carolyn Prowse, chief commercial, customer, strategy and network officer di Vueling – Continuiamo a scommettere sulla nostra leadership in Spagna soprattutto negli scali di Barcellona e Bilbao, senza dimenticare il consolidamento del nostro impegno internazionale, in particolare sugli scali di Londra-Gatwick e Parigi-Orly».