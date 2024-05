La Mecca, ecco il piano straordinario di Saudia Airlines per l’Hajj

Piano operativo straordinario per il Gruppo Saudia in vista della stagione dell’Hajj, l’annuale pellegrinaggio islamico verso La Mecca, che si svolgerà quest’anno dal 14 al 19 giugno.

Per facilitare lo spostamento dei pellegrini, oltre 1,2 milioni di posti sono stati assegnati a Saudia Airlines, la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita con la disponibilità di più di 150 aeromobili addizionali.

Per tutto il periodo dell’Hajj che, oltre ai giorni specifici di pellegrinaggio comprende sia le fasi di ingresso e di uscita dal Paese dei pellegrini e si estende per 74 giorni a partire dal 9 maggio, la compagnia di bandiera prevede lo stanziamento di addizionali risorse operative in tutto l’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda dove in particolare è stato sviluppato un piano di emergenza eccezionale.

Il Gruppo Saudia accoglierà i pellegrini del Hajj attraverso cinque aeroporti nazionali con oltre 11mila dipendenti in prima linea e tecnici, garantendo un flusso regolare ed efficienza operativa. Inoltre, 120mila pellegrini saranno serviti attraverso l’iniziativa “Makkah Route”, progettata per snellire il processo di immigrazione a Makkah. Saudia fornirà anche 240.000 bottiglie Zamzam con acqua della Mecca.

Amer Al Khushail, amministratore delegato di Saudia Hajj e Umrah, ha dichiarato: «La compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita è onorata di continuare a svolgere il suo ruolo centrale nel servire i pellegrini, assicurando che il loro viaggio spirituale sia arricchito in linea con gli obiettivi di Vision 2030. Ogni anno, integriamo gli sforzi in tutti i settori e cerchiamo di migliorare la soddisfazione dei pellegrini implementando iniziative che snelliscono le procedure di arrivo e il check-in in aeroporto».

In vista della stagione dell’Hajj, Saudia si è impegnata a firmare accordi con le delegazioni governative e agenti di viaggi, per garantire la fornitura di un’adeguata capacità di posti per i mercati con un’elevata domanda in oltre cento destinazioni in quattro continenti.

Saudia offre anche una serie di iniziative per migliorare l’esperienza dei pellegrini. Queste iniziano con l’emissione delle carte d’imbarco in uscita e in entrata e proseguono con l’impegno di una comunicazione con tutti i pellegrini grazie al personale multilingue della compagnia che offre anche diverse opzioni per i pasti a bordo.

Gli aerei Saudia sono stati appositamente attrezzati con schermi che visualizzano gli annunci di Miqat (tempo limite per i pellegrini per iniziare a prepararsi al Ḥajj) e gli orari di preghiera. Questi schermi offrono anche oltre 300.000 minuti di contenuti islamici sviluppati in collaborazione con il Ministero dell’Hajj e dell’Umrah. Inoltre, la compagnia effettua il servizio di ritiro dei bagagli presso le residenze dei pellegrini, snellendo le procedure di viaggio per i voli di ritorno dopo i riti del pellegrinaggio.