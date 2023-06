La mega summer di Delta con oltre 650 voli a settimana

Il più grande operativo transatlantico di Delta è ufficialmente in vigore: i viaggiatori hanno a disposizione più di 650 voli settimanali che solcano l’oceano Atlantico durante l’estate 2023, con un aumento del 30% della capacità rispetto al 2022.

L’offerta comprende 77 rotte totali verso 32 destinazioni in Europa e oltre, tra cui molti luoghi in cui Delta opera in qualità di più grande vettore statunitense durante il periodo di picco dell’estate: Italia, Islanda, Francia e Grecia. Solo negli ultimi tre mesi, la compagnia ha lanciato o ripreso 31 di queste rotte, la maggior parte delle quali ha origine dagli hub principali ad Atlanta, Detroit, Los Angeles e New York Jfk.

Delta è il vettore statunitense con il maggior numero di collegamenti per l’Italia, con 84 voli settimanali per Roma, Milano e Venezia durante l’alta stagione. Quest’estate Delta offrirà ai viaggiatori più di 21.000 posti a settimana.

Questo l’elenco completo delle rotte transatlantiche lanciate o riattivate da Delta tra marzo e giugno 2023:

MARZO

Atlanta-Atene

Atlanta-Barcellona

Atlanta-Dublino

Atlanta-Madrid

Atlanta-Milano

Atlanta-Stoccarda

Atlanta-Tel Aviv

Boston-Roma

Boston-Tel Aviv

Los Angeles-Londra Heathrow

New York-Atene

New York-JFK-Nizza

New York-JFK-Reykjavík

New York-Stoccolma

New York-JFK-Venezia

APRILE

Detroit-Monaco di Baviera

New York-JFK-Copenaghen

New York-JFK-Ginevra

New York-JFK-Londra Gatwick

MAGGIO

Atlanta-Düsseldorf

Atlanta-Edimburgo

Atlanta-Nizza

Atlanta-Venezia

Boston-Atene

Boston-Edimburgo

Boston-Lisbona

Detroit-Reykjavík

Los Angeles-Parigi

New York-JFK-Berlino

New York-JFK-Praga

GIUGNO

Detroit-Roma

Minneapolis St. Paul-Reykjavík.