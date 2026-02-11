La metamorfosi dei piccoli aeroporti: ce la faranno?

IL FATTORE PREZZO

La spinta più potente è arrivata proprio da qui: dall’eliminazione di una tassa che pesa tra i 6,5 e i 9 euro e che incide pesantemente sul costo dei biglietti delle compagnie aeree. Regioni come Emilia Romagna, Calabria, Abruzzo e Sicilia hanno scelto di farsene carico nei loro bilanci, liberando quindi gli scali locali e rendendoli più competitivi.

In Emilia Romagna, gli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini hanno smesso di applicarla, offrendo ai vettori uno “sconto” immediato su ogni passeggero imbarcato: il risultato è un aumento dell’attrattività e una spinta diretta al turismo e alla destagionalizzazione.

Il caso dello scalo del Fellini di Rimini è emblematico: nel 2025, infatti, è risultato essere tra i primi tre aeroporti italiani per incremento percentuale dei passeggeri, spinto sia da nuove rotte verso l’Est Europa, sia da un contesto fiscale favorevole che ha stimolato l’interesse di Wizz Air e altri vettori. A questo si aggiunge il dato certificato dall’Enac: lo scorso anno il Fellini ha registrato una crescita del +29,7%, uno degli aumenti più alti tra tutti i piccoli aeroporti italiani.

Dopo l’abolizione dell’addizionale comunale ache l’aeroporto di Pescara ha registrato una crescita significativa del traffico passeggeri, con potenziamento delle rotte e maggiore connettività territoriale. Secondo i dati ufficiali, nel 2025 lo scalo ha superato il milione di passeggeri, (300mila in più rispetto all’anno precedente).

Anche la Sicilia ha deciso di seguire questa strada con decisione: dal 1° gennaio 2026 infatti, sugli scali di Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria non graverà più l’addizionale, misura finanziata dalla Regione per sostenere turismo e collegamenti annuali, non solo estivi.

TRAPANI VS COSTA D’AMALFI

Proprio su Trapani Birgi la Regione Siciliana ha varato recentemente un piano da 13,8 milioni di euro per modernizzare il terminal, anche in vista della sua futura privatizzazione: dal sistema di smistamento bagagli alla modernizzazione delle aree check-in e partenze, dagli spazi dedicati ai passeggeri extra Schengen fino alle dotazioni tecnologiche per la sicurezza e l’efficienza operativa. Obiettivo: avere un’infrastruttura più efficiente e competitiva già dal 2027.