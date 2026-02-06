La Moldova torna in Bit: focus su slow travel e autenticità

La Repubblica di Moldova torna alla Bit 2026, Pad. 9, stand C13–C15, per incontrare i principali operatori del turismo italiano.

Allo stand presenti diversi tour operator, come Tatrabis, Caztur e Corina Travel, strutture, come Castel Mimi Wine Resort e Guest House Aivea, l’Associazione nazionale dei tour operator incoming Antrim e l’Ente di promozione turistica della capitale, Visit Chișinău.

A coordinare tutto Ana Sandra, direttrice ad interim dell’Ufficio Nazionale del Turismo della Moldova, e Mtvarisa Luchian, responsabile del dipartimento marketing.

«La collaborazione fluida tra istituzioni pubbliche, associazioni, operatori del turismo medicale, tour operator e strutture ricettive è fondamentale per costruire insieme un’esperienza positiva per i visitatori in Moldova. Per questo al nostro stand a Bit Milano sono presenti rappresentanti di tutte queste categorie», sottolinea la direttrice dell’Ufficio nazionale del turismo.

Slow travel, autenticità e sostenibilità, sono i temi che contraddistinguono l’offerta turistica del Paese che si rivolge in particolare a viaggiatori interessati a esperienze fuori dal turismo di massa, con interessi che vanno dai city break culturali alle esperienze nei villaggi rurali e all’enoturismo.

Quest’ultimo propone al turista la scoperta delle rotte del vino moldave, inserite nella rete europea Iter Vitis, che attraversano oltre 1.500 km di territori vitivinicoli, valorizzano i vitigni autoctoni e l’offerta enoturistica di alto livello.

Sempre più centrale anche l’offerta turistica di Chișinău, capitale ideale per un weekend: una città accogliente con molto verde, architetture ottocentesche, musei, ristoranti, wine bar ed eventi di richiamo internazionale come il National Wine Day, celebrato ogni anno il primo fine settimana di ottobre.

La città è una meta gettonata anche per il turismo d’affari grazie ai numerosi collegamenti aerei e un’offerta di servizi di alta qualità. La capitale moldava è collegata all’Italia da voli diretti (circa due ore) da dieci aeroporti: Venezia, Verona, Bergamo, Milano Malpensa, Torino, Parma, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.

Non solo turismo leisure e business, la Moldova sta puntando e sviluppando il cosiddetto turismo medicale, in particolare nei settori dell’odontoiatria, della chirurgia estetica e della medicina riproduttiva, grazie all’associazione nazionale dedicata a questo settore che riunisce cliniche private, ospedali, aziende di trasporto internazionale, facilitatori e tour operator.