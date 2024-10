La Namibia di Kel 12: webinar per le agenzie il 30 ottobre

Kel 12 invita gli agenti di viaggi a scoprire la Namibia. La destinazione sarà la protagonista del prossimo appuntamento elearning firmato dall’operatore in collaborazione con la divisione formazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo.

Il webinar “Unique Namibia” è in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 14.30. Per partecipare basterà cliccare su questo link e compilare il form di registrazione. Ad accompagnare gli agenti in questo excursus saranno Daniela Di Berardino, trade manager Kel 12, Francesca Serafin, product manager Africa Kel 12, e Omar Fragomeni, geologo ed esperto Kel 12.

Sarà un viaggio virtuale nel cuore dell’Africa alla scoperta di un Paese caratterizzato da spazi scenografici sconfinati e e un’ampia varietà di paesaggi. Pur essendo grande tre volte l’Italia, infatti, la Namibia è popolata solo da 2,5 milioni di abitanti. Gli esperti del tour operator condurranno gli agenti di viaggi ad approfondire territori come il deserto, con le sue dune dai colori intensi che si fondono in giochi cromatici, tra le sabbie rosa e arancio del Namib. Protagonisti saranno il Damaraland e Sossusvlei, la Costa degli Scheletri, le cascate Epupa e i profondi canyon, come anche lo sconfinato Kaokoland, la terra dei fieri ed eleganti nomadi Himba. Senza dimenticare naturalmente il Parco Etosha, regno di incontri ravvicinati con gli animali.

Gli agenti di viaggi potranno dunque immergersi in una destinazione antica e stimolante, alla quale Kel 12 dedica nel suo stile diversi percorsi e itinerari, forte di una consolidata esperienza. «La Namibia rappresenta la seconda destinazione per fatturato per il gruppo Kel 12 – fa sapere la trade manager Daniela Di Berardino – L’ampia programmazione, risultato di un’elevata expertise e di una stretta sinergia con il partner locale, conta su itinerari che si rinnovano costantemente, per un’eccellenza qualitativa del prodotto, personalizzabile in base alle richieste, nel caso di partenze individuali».

Il webinar permetterà agli adv di approfondire i plus dell’offerta di Kel 12. Come spiega Francesca Serafin, «i nostri itinerari sono focalizzati sull’unicità delle esperienze offerte: escursioni insolite, hotel e lodge esclusivi dallo charme africano che amplificano il piacere del viaggio e del relax, diventandone elemento integrante. Un esempio? Il tour Unique Namibia di 13 giorni. Si viaggia in compagnia di un esperto tour leader locale parlante italiano, in piccoli gruppi da 2 a 7 partecipanti, pernottando in campi tendati e lodge selezionati ed effettuando il trekking alla scoperta del rinoceronte nero del deserto».

L’appuntamento del 30 ottobre sarà dunque l’occasione per ribadire il valore del rapporto con il trade nella vendita del prodotto firmato Kel 12: «Dedichiamo molta attenzione alla formazione online dedicata alle agenzie, poiché conoscere come è disegnato un nostro tour, quali sono i plus e i servizi è essenziale per capire il valore della nostra offerta», conclude Di Berardino.