La nave Explora I salpa per il viaggio inaugurale

Explora I, la prima nave a unirsi alla flotta del brand lusso Explora Journeys, ha cominciato il suo viaggio inaugurale di sette notti in partenza da Copenaghen e diretto a Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di Reykjavik, in Islanda.

Primo di una serie di itinerari che attraverseranno tre continenti, questo viaggio in Nord Europa è stato progettato per enfatizzare la filosofia del marchio “Ocean State of Mind“, con esperienze che mirano a gratificare gli ospiti fisicamente, intellettualmente e spiritualmente. Oltre all’esperienza a bordo, previste attività come l’esplorazione delle vie d’acqua di Copenaghen in kayak, la scoperta delle Shetland a cavallo e un pernottamento in Islanda per esplorare i siti del Circolo d’Oro.

«È un onore dare il benvenuto ai primissimi ospiti a bordo della nostra straordinaria nave e condividere con loro questo momento speciale che è l’imbarco per il viaggio inaugurale di Explora I da Copenaghen – ha detto il ceo Michael Ungerer – I nostri ospiti potranno sperimentare la migliore ospitalità europea in mare e il nostro senso vibrante e cosmopolita del lusso, scoprendo alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso».

Ad agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I

La nave di lusso trascorrerà diverse settimane in Nord Europa, quindi attraverserà l’Atlantico e trascorrerà l’inverno in Nordamerica e nel Mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell’estate del 2024 per itinerari nel Mediterraneo.