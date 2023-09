La nuova luna di miele: ecosostenibile, lunga e con gli amici

Secondo un sondaggio condotto da Expedia su 1.700 coppie americane a proposito di luna di miele, risulta che la maggior parte di loro ha rimandato, o cancellato il viaggio di nozze durante la pandemia. Un esercito di sposi che è pronto ora a tornare in agenzia per programmare il viaggio tanto desiderato.

Ma dalla survey emergono anche le nuove tendenze 2023. Innanzitutto, emerge per molti la voglia di recuperare l’attesa e il tempo perduto allungando il viaggio, la tendenza è quella delle cosiddette “mega moon“, viaggi molto lunghi, cui sovente si abbina la parola lusso; infatti molte coppie sono disposte a spendere più di quanto avevano originariamente pianificato per destinazioni da sogno, dove circondarsi di servizi di lusso, in esclusivi resort a 5 stelle. La lunghezza di queste honeymoon permette a molti di scegliere poi più destinazioni per abbinare interessi diversi nello stesso viaggio, come attività sportive e relax. Sulle mete le coppie hanno risposto in maniera eterogenea con il 19% che sceglie lune di miele tropicali o balneari, il 18% più destinazioni, il 15% parchi nazionali e il 16% città.

Altro mood delle lune di miele figlio dello stress pandemia è la scelta di una destinazione focalizzata sul benessere per rendere il viaggio un ritiro rigenerante. Molto gettonati hotel e resort che offrono servizi extra come cucina biologica a km zero, trattamenti benessere disintossicanti e rivitalizzanti, rilassanti classi di esercizi come lo yoga.

Agli americani intervistati da Expedia piacciono molto anche le “duo moon“: l’83% di loro desidera avere una mini-luna subito dopo il matrimonio, seguita da un viaggio più lungo in una data futura. Soprattutto quando la coppia sta pianificando una mega-luna, avere una mini-luna offre loro più tempo per pianificare la loro luna di miele principale che potrà essere vissuta con calma anche diverso tempo dopo il giorno del matrimonio.

La “redo-moon” è invece la soluzione scelta da molti che si sono sposati durante la pandemia e hanno fatto una luna di miele limitata dalle restrizioni: per compensare la loro mini luna pandemica, sono disposti a rifarne un’altra.

Poi ci sono le lune di miele responsabili ed ecosostenibili. Le coppie sono sempre più consapevoli dell’impatto ecologico e culturale del turismo e molte scelgono destinazioni eco-turistiche, o cercano di fare volontariato e di coinvolgersi nella cultura locale durante i loro viaggi.

Come per gli altri viaggi ormai, l’assicurazione per la luna di miele è un’altra tendenza in crescita. Sempre più spesso i voli vengono cancellati e i bagagli persi e, considerando il costo sempre più elevato dei viaggi di nozze, sta diventando automatico assicurare e proteggere il viaggio.

E in Italia? Secondo il “Libro bianco del matrimonio”, uno studio condotto da Google e da Esade Business School, la tendenza è che la fuga romantica degli sposi non sia più fuga solitaria… In effetti è sempre più presente qualcun altro nel viaggio, che siano i figli, il 43% delle coppie, che siano i propri animali domestici – il 16% dei neo sposi si fa accompagnare dal proprio animale – ma soprattutto la tendenza fra gli sposi millenial è il viaggio di nozze in gruppo, o buddymoon. Sempre più spesso, infatti, la luna di miele non è più il primo viaggio “a due” della coppia e allora perché non condividerlo con altre persone, che siano amici di lunga data o appena conosciuti, con cui si hanno passioni in comune?

Viaggi di nozze a bordo, le crociere

Le crociere sono una parte importante del fatturato di un’agenzia di viaggi, di solito intorno al 30-40%. Tra i tanti che le scelgono, i novelli sposi che uniscono il desiderio di relax a quello di vedere tante mete con un unico mezzo. Il luogo comune che vuole la crociera come una vacanza più adatta a famiglie con bambini, o a persone di età più grande, non a dei giovani sposi, non è più attuale. Le crociere più moderne con centri benessere, piscine, teatri e cinema permettono di rilassarsi e al contempo non manca il divertimento con discoteche, ristoranti, cocktail bar e sale gioco.

Tra le tante proposte del settore, le crociere romantiche di Royal Caribbean International sono perfette per una luna di miele da ricordare. La programmazione europea prevede partenze da Atene, Barcellona e Ravenna, a bordo della nave Enchantment of the Seas.

A partire da gennaio 2024, per un viaggio di nozze incantevole ai Caraibi ci si potrà imbarcare sulla tanto attesa Icon of the Seas, con una tappa speciale sull’isola privata alle Bahamasperfect day at Cococay, dove sarà inaugurato il nuovo beachfront paradise per soli adulti. E per chi vuole unire cerimonia e viaggio, le opzioni sono svariate con pacchetti ad hoc.