La Polonia ha accolto 118.000 turisti italiani nel primo trimestre dell’anno

Agli italiani piace sempre più la Polonia: da gennaio a marzo 118.000 connazionali, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, l’hanno scelta come meta per le vacanze, a conferma di un inizio d’anno positivo e con ottimistiche previsioni per i mesi a venire.

«I dati registrati in questi primi tre mesi dell’anno mostrano una performance dell’Italia in costante affermazione, come già avvenuto nel 2023, anno che ha superato per numero di arrivi il 2018, anno record per arrivi di connazionali in Polonia con 601.000 italiani, così come il 2019, pre pandemico, con 582.000 – sottolinea Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il Turismo – E questo conferma che i viaggiatori in arrivo dal Bel Paese apprezzano il nostro che, nel tempo, ha saputo maturare prodotti in linea con le richieste di esperienza del mercato italiano, attraverso un approccio dinamico, fresco e originale alla programmazione».

La spesa media dei turisti italiani in viaggio in Polonia, registrata tra gennaio e marzo, si aggira attorno agli 84 milioni di euro con 1.094.000 pernottamenti totali, ottimi dati favoriti dal numero crescente di collegamenti aerei diretti oggi operativi tra diverse regioni italiane e le principali città polacche.

«Sono dati che si riferiscono solo al primo trimestre del 2024, ma che ci permettono di avere uno sguardo più che ottimistico sul futuro, con l’obiettivo, a questo punto, di raggiungere, se non di superare, i numeri registrati in questi ultimi anni, non solo per quanto riguarda il turismo dall’Italia ma, in generale, per i flussi provenienti dall’Unione Europea», conclude Minczewa.

I numerosi arrivi degli italiani in Polonia sono stati frutto anche dell’importante lavoro di attività di promozione svolta in Italia tra gennaio e giugno 2024 dall’Ente con la partecipazione alle fiere di settore e a iniziative ideate per diffondere la conoscenza della gastronomia polacca, con sessioni di cooking class a Roma e Milano.

Anche per il prossimo futuro l’Ente continua sulla strada intrapresa con una serie di workshop B2B in alcuni dei principali aeroporti italiani, altri dedicati al comparto Mice (il 2 ottobre la Polonia sarà presente al Buy Mice di Milano) e viaggi dedicati ad agenti e operatori per far conoscere l’eterogenea offerta turistica del Paese, come il press trip dello scorso maggio rivolto al trade e ai media. La Polonia non mancherà poi al consueto appuntamento di Rimini a ottobre.