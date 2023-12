La Polonia piace agli italiani: 464mila arrivi in nove mesi

Turisti italiani in crescita in Polonia. Da luglio a settembre 2023 il mercato italiano ha fatto registrare un totale di 159mila italiani in arrivo nel Paese. Si tratta di mesi cruciali, come sottolinea Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo: «I dati al momento sono ancora parziali, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono gli italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea. Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi 3 mesi del 2023 vadano a confermare il trend di crescita».

Nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464mila, per una spesa media pro-capite nello stesso periodo di 353 milioni di euro.

«In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte, Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte, apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire – continua Barbara Minczewa – grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso diverse località polacche».

Il lavoro di promozione e comunicazione dell’intero comparto turistico polacco è confermato anche dai diversi riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno, tra cui il premio Ica (Information Campaign Award 2023) istituito dal Gist, la capitale Varsavia insignita del premio quale migliore Destinazione Europea del 2023, il secondo posto della Top10 delle Best Value da Lonely Planet e l’assegnazione delle stelle a 3 ristoranti, del titolo Bib Gourmand a 7 locali e i 39 ristoranti polacchi raccomandati da Guide Michelin.