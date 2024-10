La prima crociera della storia al Polo Nord dell’Inaccessibilità

Le Commandant Charcot, la prima nave della lussuosa compagnia Ponant con tecnologia rompighiaccio e ibrida elettrica, ha raggiunto il Polo Nord dell’Inaccessibilità, segnando un traguardo storico.

Il 12 settembre 2024 le Commandant Charcot, pilotata dal capitano Étienne Garcia, ha infatti ha raggiunto, nel bel mezzo del Mar Glaciale Artico, quello che è il punto più lontano, a circa 700 km dalla terraferma, da qualsiasi terra emersa per la prima volta nella storia della navigazione, mentre percorreva la rotta Transpolare da Nome, Alaska, a Longyearbyen, Spitsbergen, e dopo avere attraversato il Polo Nord Magnetico il 13 settembre e il Polo Nord Geografico il 15 settembre.

Il Polo Nord dell’Inaccessibilità fu raggiunto per la prima volta nel 1909 dall’esploratore polare russo Alexander Koltchak, ma le sue esatte coordinate geografiche sono state stabilite solo nel 2013 da Jim McNeill con l’aiuto della Nasa e dei satelliti: 85°48′ Nord, 176°09′ Est, esattamente a 1.465 km da Utqiaġvik (ex Barrow) in Alaska, a 1.390 km dalla Terra di Francesco Giuseppe in Russia e a 1.070 km dall’Isola di Ellesmere in Canada.

La nave è riuscita nell’impresa perché progettata per spedizioni in ambienti estremi grazie al suo scalo di Classe polare 2 (PC2) che le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l’impatto ambientale, grazie al suo motore elettrico ibrido alimentato da gas naturale liquefatto (Lng).

Il momento storico è stato celebrato a bordo da tutto l’equipaggio, dai 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati critici in questa area inesplorata, e dagli ospiti.

Il capitano ha commentato lo speciale avvenimento: «Raggiungere il Polo Nord dell’Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un’avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all’esperienza di Ponant».

Gioco Viaggi, primo cruise operator in Italia che rappresenta la lussuosa compagnia Ponant dichiara: «Collaborare con Ponant ci consente di offrire ai nostri clienti esperienze di crociera davvero uniche, come quella a bordo di Le Commandant Charcot. Questa impresa straordinaria, che ha visto una nave raggiungere per la prima volta il Polo Nord dell’Inaccessibilità, riflette l’impegno di Ponant nell’esplorazione polare e nella sostenibilità ambientale, valori che in Gioco Viaggi condividiamo pienamente».