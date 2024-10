Una “prontissima” Arabia Saudita lancia la sua campagna trade

Hic et nunc. L’Arabia Saudita è adesso, i numeri parlano chiaro, e una volta di più intende ribadire che va cambiata la percezione nei confronti del Regno: è una destinazione attuale, non per il futuro. Da qui nasce “L’Arabia Saudita è pronta. E Voi?”, il claim della nuova campagna trade lanciata da Saudi Tourism Authority, rivolta ai professionisti del settore turistico e decision-maker.

Non è una domanda, è una dichiarazione di intenti, un invito a comprendere che Saudi è già un’opportunità tangibile per il turismo, anche se la Vision 2030 aveva già chiarito tutto da un pezzo. Così come Red Sea Global e AlUla. E che, appunto, quelli “non pronti” siamo noi. L’Arabia ha un altro passo, va alla velocità della luce, come l’illustrazione delle slide nella piccola ma elegante stanza ricavata all’interno dello stand della Fiera di Rimini.

È una destinazione in rapida crescita in termini di visitatori, capacità aerea, offerte e interesse da parte dei viaggiatori. E infatti i numeri stanno lì a certificarlo.

I NUMERI DELL’ARABIA SAUDITA

Negli ultimi anni i collegamenti aerei dall’Europa e dalle Americhe verso l’Arabia Saudita sono aumentati del 47% dal 2022. Nel 2024 è previsto un ulteriore incremento del 18%, che riflette la crescente accessibilità e attrattiva del Paese per i viaggiatori internazionali.

Anche il settore alberghiero è in forte espansione: nel 2024 sono state aggiunte 145.000 camere, portando il totale a 426.000 ad agosto di quest’anno, con una crescita del 52% rispetto al 2023. Il numero di visitatori provenienti da Europa e Americhe continua a salire: un milione sono stati ospitati nel primo trimestre del 2024, segnando un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Nel 2023, l’Arabia Saudita aveva accolto 2,4 milioni di turisti, + 74% rispetto ai 1,4 milioni del 2022.

Infine, il crescente numero degli eventi leisure e business – 17.000 solo nel 2023 – dimostra che l’Arabia Saudita si sta posizionando come una destinazione sempre più attraente e dinamica nel panorama turistico globale. Dopo il Six Kings Slam di tennis, Riyadh ospiterà la 37ª edizione della Supercoppa italiana di calcio dal 2 al 6 gennaio 2025, con Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Dal 17 al 20 aprile toccherà al Gran Premio di Formula Uno a Jeddah, il circuito cittadino più veloce al mondo.

«Questa campagna trasmette un messaggio chiaro – sottolinea Hazim Al-Hazmi, presidente Europa & Americhe di Saudi Tourism Authority – l’Arabia Saudita è pronta. Pronta ad accogliere, sorprendere ed essere scoperta come una delle destinazioni più dinamiche al mondo. Questa campagna è un invito ai nostri partner commerciali a cogliere le opportunità del presente, con la certezza che le basi per promuovere la destinazione con successo sono già solide».

VISIBILITÀ DELLA CAMPAGNA IN ITALIA

La campagna sarà visibile e promossa anche grazie ai cinque partner di co-marketing di Saudi Tourism Authority in Italia: Gattinoni Group, Welcome Travel Group, Idee per Viaggiare, Easy Market e Quality Group. Grazie a queste collaborazioni, sarà diffusa attraverso un’ampia rete di canali e punti vendita, aumentando la sua visibilità sul mercato italiano.

Saudi Tourism Authority collaborerà anche con Going, tour operator di proprietà di Msc Cruises per presentare l’Arabia Saudita come una straordinaria destinazione di viaggio.

«La nuova campagna di marketing – osserva Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – si è inserita nel momento giusto nel mercato, per promuovere una meta dall’enorme potenziale di sviluppo: ecco perché abbiamo lavorato alla creazione di itinerari tailor made come “Le Meraviglie dell’Arabia Saudita”, un tour che la esplora da più punti di vista. Dalla capitale partiamo alla volta di Tabūk, poi alla scoperta della bellissima Valle Hisma, per proseguire verso AlUla, infine scoprendo Medina e Jeddah, tappe imperdibili per entrare nella cultura dell’Islam. Il viaggio si conclude a Obhur, per concedersi un tuffo nel Mar Rosso».