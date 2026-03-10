La rampante Malta protagonista di Bmt

VisitMalta arriva rampante alla Bmt di Napoli (Pad. 6 – Stand 6009) per incontrare gli operatori e presentare gli aggiornamenti dedicati alle agenzie italiane.

L’Italia si conferma il secondo mercato con 583.323 arrivi, pari al 14,5% del totale. A dicembre, in particolare, la crescita è stata da record (58.323, pari al 12,6%).

A trainare i risultati, il Sud Italia che registra una domanda costante verso Malta e Gozo, per questo, in vista dell’estate, saranno rafforzati i collegamenti operativi da Roma Fiumicino, tramite Wizz Air, oltre al Napoli-Malta di easyJet e ai voli dalla vicina Catania, dove Ryanair opera collegamenti giornalieri con più frequenze; potenzia l’operativo poi Km Malta Airlines con sette voli settimanali da aprile a ottobre 2026 e più collegamenti nel periodo pasquale. In totale, in estate, l’arcipelago sarà collegato con 17 aeroporti italiani.

VISION 2050

Il percorso di sviluppo si inserisce nella Malta Vision 2050, la strategia nazionale che definisce le priorità del Paese in un’ottica ampia e multisettoriale. Parallelamente, sul fronte turistico prosegue il lavoro orientato a un modello più sostenibile, innovativo e attento alla qualità.

In questo quadro si colloca Explore The Unexplored, progetto narrativo e formativo pensato per offrire agli operatori una lettura aggiornata e contemporanea della destinazione. L’iniziativa, già pienamente operativa, integra ispirazione, contenuti e formazione per il trade.

Proseguono poi le iscrizioni ai prossimi fam trip tematici – Unforeseen Energy, Unseen Heritage e Unexpected Vibes – incentrati sui contenuti culturali, identitari e contemporanei dell’arcipelago, per far conoscere aspetti meno noti e più distintivi di Malta e Gozo.

TAMASI: «DESTINAZIONE PER TUTTO L’ANNO»

Ester Tamasi, direttore Italia di Malta Tourism Authority, dichiara: «Malta e Gozo sono una destinazione per tutto l’anno, capace di affiancare luoghi iconici a itinerari più insoliti e inesplorati. Questa varietà permette di costruire proposte adatte a pubblici diversi nello stesso viaggio: coppie, famiglie, viaggiatori della golden age, business traveller e repeater. L’arcipelago è una terra che accoglie e crea opportunità, e la presenza in Bmt rappresenta un momento prezioso di dialogo con il trade del Sud Italia per condividere i prossimi passi in termini di sviluppo turistico e investimenti».

APPUNTAMENTO A NAPOLI

Alla Bmt, VisitMalta partecipa giovedì 12 marzo alle 14.00 al panel “Game changer nel turismo: driver strategici e nuove traiettorie di sviluppo”, (Sala Tirreno – Pad. 4) a cura del Corso di Laurea in Hospitality Management dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ester Tamasi approfondirà come la promozione del territorio si inserisca nelle nuove visioni del turismo e come gli strumenti narrativi e formativi sviluppati da VisitMalta rispondano alle evoluzioni del viaggiatore italiano e al nuovo posizionamento dell’arcipelago.