La rivincita della stampa – Editoriale

C’era un tempo in cui contava 1.500 pagine, una macchina poderosa gli si muoveva intorno e nessuno, dico nessuno, poteva farne a meno. È l’Annuario del Turismo Italiano, la più austera tra le pubblicazioni del Gruppo L’Agenzia di Viaggi, che da 60 anni raccoglie e organizza in maniera scientifica i dati delle adv e di chiunque nel travel abbia sede nel nostro Paese. Ma come sovente accade: nemo propheta in patria, e il nostro database non ha ricevuto finora l’investitura che meritava.

Finora, appunto. Perché un giorno di fine luglio a cercarci è stato il Politecnico di Milano. E giustizia è stata fatta. L’Annuario diretto da Sandra Di Meo sarà “soggetto patrocinante” dell’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del PoliMi e verrà di fatto impiegato nel report 2024/2025 come “fonte utilizzata per verificare la significatività del campione”. Dove per campione s’intendono le agenzie di viaggi.

Un riscatto che ci riempie di orgoglio e si accompagna, in queste settimane, a un’altra rivincita: quella della carta. Se è vero che il 70% degli italiani si informa online e solo il 30% a mezzo “stampa”, lo è altrettanto che cambiare paga. L’evoluzione in magazine de L’Agenzia di Viaggi – le cover iconiche, la grafica moderna, l’impiego dell’Ai nelle immagini, l’attenzione maniacale ai contenuti – ha dato i suoi frutti: i clienti ci apprezzano e ci scelgono come organo trade capace di utilizzare format e linguaggio appetibili.

Il numero in distribuzione alla fiera di Rimini conta infatti 80 pagine, stampate in carta riciclata, a conferma di un’impronta etica che da sempre ci distingue.Così come lo human touch, inteso come attenzione all’uomo: in Bit abbiamo aperto il giornale sul tema del burnout, non era scontato. Oggi, a un anno esatto dallo scoppio della nuova guerra arabo-israeliana, portiamo in fiera a Rimini un messaggio di pace: imprescindibile se di turismo si parla, ma affatto ovvio per un giornale di settore.

La carta ha però la sua rivincita anche grazie a Italia Travel News, il progetto editoriale incoming sposato per il secondo anno da Enit, di cui ci apprestiamo a pubblicare la versione british distribuita in piazza Italia al Wtm London. Ad affiancarlo una speciale edizione in inglese de L’Agenzia di Viaggi Magazine, reperibile nel media corner della fiera di cui siamo storicamente media partner.

L’evoluzione analogica va in tandem con quella digitale. Viaggiamo sul web con il nostro figlio più giovane ViaggiOff con vocazione consumer, e con il maggiorenne lagenziadiviaggimag.it, sempre più proteso verso l’attualità, l’economia e un approccio internazionale alle notizie. La piattaforma è stata implementata di recente con il lettore vocale degli articoli, utile per chi si informa in movimento, e con lo sviluppo della rubrica Voice of Leader in cui grandi manager, esperti, ceo del travel prestano la propria firma per alimentare un dibattito sempre più profondo e costruttivo.

Perché noi dubbi non ne abbiamo: “content is the king”, il contenuto è il re, a cui nessun clickbaiter potrà sottrarre lo scettro.

