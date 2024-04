La scalata di Club del Sole, tris di new entry

Vuole continuare a espandersi Club del Sole, che dopo l’ingresso nel capitale (con conseguente aumento dello stesso) di Mediobanca, che si è preso il 40% della società, stima una crescita che nel prossimo quadriennio vuole portare il gruppo forlivese a raddoppiare i ricavi consolidati.

Un obiettivo il cui raggiungimento passa anche dalle imminenti novità che concorreranno a rafforzare il suo posizionamento e confermano il buon esito del percorso intrapreso con il lancio della nuova brand promise: “Full Life Holidays”. Inoltre entrano nel portfolio tre nuovi villaggi: Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia Giulia, Le Mimose nelle Marche e Adriatico in Emilia Romagna.

Novità che marcano con decisione l’avvio della stagione 2024 e si accompagnano a progetti di rinnovo che interesseranno in modo eterogeneo anche alcuni dei 20 villaggi del brand in portfolio. Fra gli importanti lavori di restyling si annoverano: il completo rinnovamento del Pineta Beach Village a Milano Marittima, l’installazione di nuove lodge di design e parchi gioco in varie strutture del Gruppo. Novità in termini di spazi gastronomici interesseranno inoltre il Rimini Family Village, il cui stabilimento balneare farà da cornice all’inaugurazione di un nuovo ristorante, e l’Orbetello Family Camping Village che vedrà un nuovo spazio ristorativo nell’area a bordo piscina.

«Siamo fiduciosi sulla strategia di crescita che abbiamo pianificato e che ci auguriamo ci permetterà di raggiungere importanti obiettivi nel prossimo quadriennio – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole – Il 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 100 milioni di euro mentre la nostra stima per il 2024 parla di una crescita attesa superiore al 10%. Numeri che vanno di pari passo con un significativo aumento di presenze. Traguardi ambiziosi basati su scelte oculate, che oggi trovano ancor più compimento grazie a stakeholder chiave che ci consentono di rafforzare la nostra leadership sul mercato tricolore. Vogliamo contribuire a corroborare il tessuto economico del Paese, anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro; nel 2028 puntiamo infatti ad avere in organico 2.000 risorse, 1.300 nel 2023. Ci proiettiamo sui traguardi di domani con l’ingresso di tre nuove proprietà e un piano di sviluppo che vedrà nei prossimi mesi ulteriori traguardi: l’acquisizione di nuove strutture in Trentino Alto-Adige ci consentirà di presidiare un nuovo territorio, rendendo, nel contempo, la nostra offerta valida per tutto l’anno. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo, destinazione che portiamo nel cuore fin dalla nascita dell’azienda».

LE NUOVE STRUTTURE

In Friuli-Venezia Giulia, si aggiunge al già noto Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia), la Tenuta Primero Resort che, incastonato nella superba laguna di Grado, è pronto a proporre una nuova definizione di felicità. Sono molte le opzioni di alloggio che spaziano dai bungalow, fino ad arrivare alle lodge di design recentemente installate. I tantissimi servizi e le attività dedicate a tutta la famiglia sono la cifra distintiva dell’offerta ricettiva di questa struttura che si estende su una superficie di ben 120 ettari.

Nelle Marche, precisamente a Porto Sant’Elpidio – dove Club del Sole è già presente con La Risacca Family Camping Village – è stato acquisito il Villaggio Le Mimose. Affacciato direttamente sul mare, la struttura dispone di diverse amenity e comodità: oltre a vantare una piscina semi-olimpionica, una vasca dedicata ai piccoli ospiti, ben 140 lodge di cui 10 recentemente rinnovati, e una sala convegni, questa proprietà dà il benvenuto anche agli amici a 4 zampe, con servizi e attività dedicate.

I nuovi ingressi, infine, non potevano esimere l’Emilia Romagna, regione in cui il gruppo conta già ben 12 proprietà e che è stato il palcoscenico principale dello sviluppo di Club del Sole. Qui, a pochi passi dal centro e dalle Saline di Cervia, si aggiunge al portfolio l’Adriatico che propone un’offerta dedicata soprattutto alle famiglie, ideale per coloro che desiderano vivere un’esperienza di soggiorno all’insegna della libertà e a contatto con la natura.

L’OPERAZIONE MEDIOBANCA

Il closing dell’operazione che prevede la cessione di una quota (il 40%) da parte di Nb Aurora, veicolo di permanent capital quotato in Borsa italiana, a The Equity Club, iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, è atteso per inizio maggio 2024.

L’accordo prevede un reinvestimento nella società da parte di Nb Aurora – insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman Aifm e ad alcuni coinvestitori – per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di euro di competenza di Nb Aurora), anche attraverso la sottoscrizione, insieme a The Equity Club, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l’ulteriore crescita della società. La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.