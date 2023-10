La scalata di Rate Hawk: «Il portfolio crescerà ancora»

Prosegue la scalata nel travel di Rate Hawk, parte dell’americana Emerging Travel Group e specializzata nella contrattualistica B2B di hotel, voli e trasferimenti. Rate Hawk è arrivata in Italia quattro anni fa, «oggi ha un team sul territorio di circa quaranta commerciali e lavora quotidianamente per migliorare la sua piattaforma», racconta il country manager Gabriele Graziani, intervistato durante l’ultima edizione del Ttg Travel Experience di Rimini.

Novità di prodotto?

«Ciò che per noi conta è essere sempre più in linea con le esigenze delle agenzie di viaggi e dei partner in generale. C’è una nuova funzionalità nella nostra piattaforma: si chiama Selezione e dopo il lancio di otto mesi fa è stata recentemente aggiornata e potenziata».

Di cosa si tratta?

«Non è altro che un link dinamico dedicato all’ospitalità, almeno per ora, dove si possono inserire più hotel e più camere. Si genera poi una sorta di preventivo personalizzabile e interattivo, dove nel caso delle adv, ad esempio, si possono gestire le rispettive commissioni e marginalità».

Su una piattaforma come la vostra immaginiamo non possa mancare l’ausilio dell’intelligenza artificiale, oggi sviluppo centrale nel turismo…

«Noi la stiamo utilizzando maggiormente nelle attività di back office e gestione dei fornitori, ne abbiamo circa 200 con un’offerta hotel di quasi 2milioni di strutture, grazie a un algoritmo Ai di comparazione. Questo algoritmo consente di essere competitivi sulle tariffe richieste. Altro strumento “intelligente” che abbiamo a disposizione è quello che ci permette di controllare rischi e problematiche. Certamente per i partner e le adv sono plus di servizio».

Attualmente con quanti partner lavorate?

«Oltre 5.500 aziende, tra agenzie, tour operator, network e altri partner. Abbiamo avuto una crescita del +80% rispetto allo scorso anno».

Sembra un balzo importante…

«Sì, il merito è chiaramente del potenziamento dell’area commerciale. Nell’arco di 12 mesi siamo passati da un team di 15 persone a 40. Un ampliamento quantitativo e qualitativo che sta portando i risultati attesi».

Come siete distribuiti sul territorio?

«Copriamo tutta Italia. Il commerciale è diviso in due squadre: ci sono i sales manager che si occupano di acquisire nuovi clienti e gli account manager, che invece hanno il compito di sviluppare il business dei partner. A gestirli, cinque area manager che fanno coordinamento».

Nuovi obiettivi circa il portfolio fornitori e clienti?

«Entro il prossimo anno vorremmo ampliare il raggio di azione con almeno altri 80 fornitori. Siamo molto concentrati sui dmc e sulla contrattualistica diretta, allo stato attuale la quota è di 70mila, con gli hotel. Vogliamo crescere ancora e aggiungere almeno 1.500-1.600 partner per coprire l’80-90% del mercato».

Ultima ma non meno importante l’app. Piace?

«Sulla nostra applicazione si può fare tutto quello che si fa in piattaforma. Risulta strategica soprattutto per il lavoro fuori dall’ufficio. Abbiamo anche sviluppato un’estensione di Chrome e Firefox che permette ad esempio di generare un pop-up Rate Hawk per risparmiare tempo e denaro nella fase di ricerca di una soluzione. È certificata Google».