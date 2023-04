La sfida di Civitatis: dieci milioni di viaggiatori nel 2023

Dieci milioni di viaggiatori nel 2023. È l’ambizioso obiettivo di Civitatis, la piattaforma di vendita online di esperienze con sede a Madrid, che punta a crescere quest’anno del 100% sul mercato italiano e del 50% a livello internazionale.

Per farlo, Civitatis ha dato il via a un roadshow attraverso Europa e Sudamerica, partito da Torino e che si concluderà a ottobre a Rimini con la partecipazione a Ttg Travel Experience, per incontrare e presentare la propria offerta B2B ad agenti di viaggi e affiliati, che sono il motore della distribuzione di un catalogo in costante crescita.

Al momento sono oltre 79.500 le attività proposte, anche in lingua italiana, da parte di 5.400 fornitori in 3.500 destinazioni in tutto il mondo. Non solo transfer e visite guidate, ma anche ingressi a musei e monumenti ed escursioni di più giorni a prezzi competitivi.

«Per noi è importante l’esperienza del cliente – dichiara Alex Mazzola, head of B2B travel agencies – Per questo siamo molto centrati sul prodotto, che oltre a essere di qualità, deve avere anche il miglior rapporto qualità-prezzo. La parte più importante riguarda la selezione del prodotto, quindi lavoriamo con un solo fornitore locale per ogni singola attività, che oltre a offrirla nella lingua del viaggiatore, garantisca anche sicurezza e affidabilità. Inoltre abbiamo un team di contrattazione specializzato, in questo modo facciamo da filtro per gli agenti di viaggi, aiutandoli ad acquistare i nostri servizi con totale tranquillità per i loro clienti. A questo proposito possiamo contare su più di 2 milioni di recensioni reali: solo i clienti che hanno effettivamente svolto un’attività con Civitatis possono lasciare recensioni».

In Italia, secondo mercato dopo la Spagna, Civitatis offre più di 1.500 attività distribuite su tutto il territorio, per un totale di 370 destinazioni. In costante crescita è il numero di agenti che utilizza prodotti esperienziali per valorizzare l’offerta alla clientela e a oggi sono oltre 5mila le agenzie di viaggi, tra cui 10 network che collaborano con la piattaforma, alle quali si aggiungono una quarantina di partnership e circa 400 travel blogger affiliati.

Quali sono i vantaggi per un’agenzia che sceglie di lavorare con Civitatis? Lo spiega Angelica Benedetti, account manager agenzie Italia: «Oltre a un ricco catalogo di prodotti selezionati con il miglior rapporto qualità prezzo in italiano, l’agente trova sul nostro sito un’area dedicata in cui è garantita la parity rate su tutti i nostri canali di vendita, con il riconoscimento di una commissione per ogni vendita anche attraverso link personalizzati via WhatsApp, mail o account social. Il sistema facile e intuitivo consente di ottimizzare il tempo, trovare il prodotto velocemente e prenotare un’attività in meno di cinque minuti con conferma immediata, fatturazione e voucher automatico per i collaboratori. A tutto questo si aggiunge l’ufficio assistenza B2B operativo 24/7 per comunicazioni personalizzate ed eventuale creazione di esperienze uniche per il cliente».