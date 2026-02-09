La Sicilia si rilancia in Bit dopo il ciclone Harry

Una rappresentanza istituzionale strutturata e un calendario ricco di appuntamenti attendono buyer, operatori e media allo stand della Regione Sicilia, Pad. 11 (A45 A53 E46 E54), presente alla Bit 2026 in apertura il 10 febbraio.

Obiettivo della partecipazione alla fiera di Milano (la kermesse sarà a Rho) è il rafforzamento del posizionamento e la crescita della destinazione sui mercati nazionali e su quelli e internazionali, con una presentazione dell’offerta turistica regionale che mette al centro i territori, le politiche di sviluppo e i principali driver di attrattività della destinazione, tra l’altro duramente colpita dal ciclone Harry.

Il programma degli eventi prenderà il via martedì 10 febbraio nel pomeriggio, con una serie di panel dedicati alle cinque Dmo siciliane (Islands of Sicily, West of Sicily, Sicilia Centrale, Valle dei Templi Targa Florio, Madonie Cefalù), chiamate a presentare progettualità, prodotti e visioni territoriali, offrendo una panoramica delle diverse declinazioni dell’offerta turistica dell’isola.

Appuntamento clou, mercoledì 11 febbraio alle ore 12.00, è la conferenza stampa della Regione Siciliana alla presenza del presidente Renato Schifani e dell’assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata. A seguire è prevista una degustazione di prodotti regionali, espressione delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

Nel pomeriggio lo stand ospiterà inoltre quattro momenti di approfondimento tematico dedicati a cultura, natura, enogastronomia e trasporti che presentano in modo organico l’offerta turistica regionale con il contributo di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.