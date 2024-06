La Slovenia punta sul turismo sportivo con un portale ad hoc

Un nuovo portale per promuovere il Paese come destinazione sportiva d’élite. Nasce Slovenia – A Sports Destination, curato dall’Ente sloveno per il turismo, in omaggio a una terra che continua a sfornare grandi talenti. Uno strumento utile tanto allo user quanto a t.o. e agenzie di viaggi interessati al Cuore Verde d’Europa, con informazioni utili su impianti sportivi ed eventi.

«Il nuovo sito web – commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente in Italia – è un passo avanti nei nostri sforzi per collegare sport e turismo. Si tratta di un punto d’incontro fondamentale tra la crescente domanda rivolta alla Slovenia, proveniente anche dall’Italia, e l’eccellenza dell’offerta. Abbiamo messo finalmente un’altra tessera importante nel mosaico dello sviluppo della Slovenia come destinazione turistico-sportiva».

I GIOIELLI SLOVENI

C’è un uomo solo al comando: Tadej Pogačar, fresco vincitore del Giro d’Italia che ora punta al Tour de France già conquistato nel 2020 e 2021. Nell’Nba brilla la stella di Luka Dončić e della sua stagione da record che potrebbe portarlo, a partire già dal prossimo anno, a diventare il giocatore di basket più pagato della storia. Ilka Štuhec, portabandiera slovena per gli sport invernali, è stata per ben due volte medaglia d’oro in Coppa del Mondo. Tra Olimpiadi e Paralimpiad la Slovenia ha collezionato, nella sua giovane storia, più di 100 medaglie.

Un successo sintomo della maturità e dell’eccellenza raggiunta nel Paese, tanto dalle infrastrutture sportive, che dall’esperienza del personale, ma anche indice di una mentalità improntata alla cura del corpo e a uno stile di vita sano. Il 61% degli sloveni dichiara di dedicare ben 150 minuti alla settimana alla pratica sportiva. Sono 8.000 le società sportive e ricreative attive, 57.000 gli atleti che ogni anno partecipano a competizioni ufficiali.