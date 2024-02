La spinta di Alpitour World a “Torino spazio al futuro”

“Spazio al Futuro”. È il tema attorno al quale ruota la nuova edizione di Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024, che Alpitour World ha scelto di sostenere. Il leader italiano del settore turistico contribuirà allo sviluppo di un programma d’innovazione dedicato a giovani, imprese e territorio al fianco dell’Unione Industriali di Torino.

Il programma vedrà lungo tutto l’anno l’avvicendarsi di un ricco calendario di appuntamenti e iniziative per promuovere il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo di connotare il forte slancio di innovazione che sta vivendo la città, cui Alpitour World – nato a Cuneo nel 1947, oggi ha il suo quartier generale proprio a Torino – vuole dare un contributo concreto.

Alpitour World, infatti, ha scelto di sponsorizzare per nove anni il Palasport Olimpico, ex Pala Alpitour, e ha avviato nel 2023 un partenariato di quattro anni con il Museo Egizio in occasione del suo bicentenario. A questo si aggiunge la duratura collaborazione con l’Unione Industriali di Torino che oggi si concretizza appunto nel sostegno al progetto “Torino Spazio al Futuro”. Saranno 24 gli eventi organizzati, tra attività e progetti, volti a trasformare Torino in una città sempre più tesa al futuro e al cambiamento.

A oggi la struttura di Alpitour World è composta da cinque divisioni che presidiano l’intera filiera del turismo: Tour Operating, Aviation, Hotel Management, Incoming e Travel Agency.

Il Tour Operating raccoglie i Brand più apprezzati dal mercato: Alpitour, Francorosso, Bravo, Turisanda ed Eden Viaggi, offrendo una diversificata programmazione che asseconda le esigenze di ogni viaggiatore. Esempio di innovazione, Neos è la compagnia aerea in rapida crescita e con una delle flotte più giovani d’Europa, grazie anche ai nuovi 737-800 Max e ai 787-9 Dreamliner. Voihotels racchiude il volto dell’hôtellerie con una collezione di resort leisure in ogni angolo del mondo. Si rivolge a un segmento upper-upscale straniero la collezione VRetreats, che pone al centro del suo business un’ospitalità italiana dal lusso sofisticato, in dimore storiche e di charme.

A presidio dei mercati esteri il gruppo ha aperto Alpitour France con sede a Parigi e possiede la società di incoming Jumbo Tours Group, presente in Europa, Africa e Caraibi, con una vasta gamma di servizi in loco, escursioni e trasferimenti. Utravel è la società benefit rivolta ai giovani che vogliono esplorare il mondo in modo etico e consapevole, ma senza rinunciare al divertimento e alla condivisione. Completa il profilo aziendale Welcome Travel Network, che raccoglie migliaia di agenzie di viaggi su tutto il territorio nazionale.