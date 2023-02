La Summer di Iberia, con nuovi voli su Olbia e Catania

Pronta la Summer di Iberia, che ha annunciato un consolidamento del suo network con particolare attenzione per i mercati del lungo raggio – America Latina e Usa – e con l’avvio di alcune nuove rotte estive in Europa come i collegamenti previsti su Olbia e Catania. Nel dettaglio, la compagnia aerea spagnola – che avvierà la sua stagione estiva il 25 marzo fino al 28 ottobre – si concentrerà soprattutto sull’America Latina. Dopo il recupero dell’intero network di destinazioni, il vettore ha infatti programmato aumenti di capacità nei suoi mercati più strategici volando verso 18 destinazioni in 16 Paesi di questa regione del mondo.

«L’America Latina e i Caraibi – ha spiegato María Jesús López-Solás, direttrice commerciale, rete e alleanze di Iberia – sono sempre stati al centro della nostra strategia, ma quest’anno andremo oltre per aumentare la nostra presenza in mercati come Argentina, Colombia, Messico e Perù, rafforzare la nostra leadership sulle rotte tra America Latina ed Europa e, allo stesso tempo, sostenere il ruolo dell’aeroporto di Madrid come ponte tra le due regioni».

Riguardo all’Europa, Iberia riprenderà le sue rotte estive e volerà direttamente da Olbia e Catania a Madrid da giugno a settembre, con voli giornalieri, consentendo poi comode connessioni tra queste due città con l’intero network di destinazioni operate dal vettore, vale a dire 113 destinazioni in 42 Paesi.

Queste destinazioni estive italiane completano l’operatività regolare di Iberia dall’Italia con la conferma dei voli diretti da Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Bologna e Firenze. Nel dettaglio Milano, verrà servita con un massimo di cinque voli giornalieri; Roma, che passerà da 32 a 37 frequenze settimanali rispetto alla scorsa estate; e Venezia, con 25 frequenze settimanali (cinque in più rispetto al 2022), sono le città in cui la compagnia aerea spagnola ha dispiegato la sua maggiore capacità nel Paese.

In totale, ad agosto, il mese più trafficato, Iberia programmerà 127 frequenze settimanali dall’Italia a Madrid, rispetto alle 105 dello scorso anno e allo stesso livello del 2019. Gli orari dei voli, con diversi voli giornalieri da molte destinazioni, come Roma, Milano o Venezia, consentiranno poi ai passeggeri di connettersi con la rete di lungo raggio di Iberia.