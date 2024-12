La Thailandia di Idee per Viaggiare: esperienze autentiche e lusso su misura

La programmazione asiatica di Idee per Viaggiare si focalizza sulla Thailandia, proponendo linee di prodotto studiate per soddisfare la crescente domanda di viaggi esperienziali e soggiorni di lusso.

Loredana Santinelli, product manager per il Sud-est asiatico, ha presentato le nuove offerte del tour operator romano lo scorso 27 novembre a Milano, insieme a Thai Airways e all’Ente del Turismo thailandese.

Si tratta di tour di gruppo che vanno da un minimo di 2 a un massimo di 25 persone, con guida italiana, hotel selezionati e di alto livello, che portano i viaggiatori a immergersi nella cultura locale e a vivere appieno la destinazione.

“Iter esperiencia” è un viaggio che conduce alla scoperta di luoghi splendidi e di culture affascinanti, in cui immergersi con itinerari speciali arricchiti da visite e attività esclusive. Tra le proposte più importanti vi è “La Thailandia autentica” un itinerario di 8 giorni e 7 notti, che parte da Bangkok e prosegue per Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai. Dalla sorprendente capitale si va alla scoperta dell’antico regno di Siam, tra siti archeologici ancora ben conservati, emozionanti scenari paesaggistici, popoli che vivono di tradizioni e cultura come nei secoli passati. I viaggiatori potranno immergersi nella cultura locale partecipando ad esperienze legate strettamente ai luoghi visitati.

“Iter Sublime” è una raccolta di emozioni e suggestioni pensate per chi vuole concedersi il meglio. Hotel di lusso, lodge, resort che offrono esperienze per appagare tutti i sensi, tour per vivere le sfaccettature più raffinate delle destinazioni, luoghi e spiagge da sogno. Le proposte di Idee per Viaggiare per la Thailandia portano i viaggiatori in posti esclusivi come Soneva Kiri di Ko Kut, l’Anantara Mai Khao Phuket e il Rayavadee di Krabi.

Forte dell’ottimo rapporto qualità/prezzo e della possibilità di essere visitata in tutte le stagioni, la Thailandia rappresenta uno dei principali bacini del tour operator in termini di fatturato. A ciò si aggiunge la comodità del volo Milano Malpensa–Bangkok riattivato nel luglio scorso da Thai Airways con frequenza giornaliera. La ripresa dei voli diretti tra Milano e Bangkok ha inoltre reso più semplice e comodo l’accesso al vasto network di destinazioni servite da Thai Airways. Grazie a pratiche coincidenze, i passeggeri possono proseguire verso numerose mete finali in Asia sud orientale e nell’Estremo Oriente, tra cui Giappone, Vietnam, Cambogia, Filippine, Corea del Sud, Malesia e persino Australia.

Da qui nasce la linea di prodotto “Idee Mix” di Idee per Viaggiare” tour personalizzati che combinano il viaggio in Thailandia con altre destinazioni asiatiche. Tra le proposte più interessanti, il tour di Giappone e Thailandia di 14 giorni, di cui 9 notti in Giappone e 5 in Thailandia. L’attivazione del collegamento Monaco di Baviera-Bangkok ha inoltre agevolato la combinazione di soggiorni brevi negli scali europei.

Nell’organizzazione del viaggio, agenzie e Iata possono contare su Priority Boarding Card, la piattaforma online semplificata per la gestione della biglietteria aerea di Idee per Viaggiare. La piattaforma è un gds intuitivo non criptato, snello e dinamico, perché si evolve e si adatta facilmente alle tante richieste degli agenti di viaggi. Oltre a tariffe dedicate, gli agenti di viaggi hanno a disposizione un time limit più esteso, assistenza h24 e una procedura più veloce nell’emissione delle assicurazioni.