ViaggiOff, la top ten: gli articoli unconventional più letti del 2024

Esperienze a effetto wow e fughe dalla folla verso destinazioni inesplorate, idee di soggiorno fuori dagli schemi ma anche modalità originali di scoprire mete celebri e frequentate: si conferma la voglia di novità e proposte inedite da parte dei viaggiatori (e degli addetti ai lavori) a cui rispondiamo con il nostro ViaggiOff, il sito dedicato al lato unconventional del turismo.

Questi sono infatti gli elementi che emergono come i più apprezzati dai lettori. Con l’arrivo della fine dell’anno, come di consueto, abbiamo voluto vedere quali sono stati gli articoli più letti, cliccati, cercati sul sito nell’arco dei dodici mesi appena trascorsi. Ed ecco quindi la top ten 2024 di ViaggiOff.

1. Maldive, ecco otto spunti active per non annoiarsi in vacanza

Svettando in classifica le Maldive si confermano uno dei viaggi da sogno per sfuggire all’inverno, immergersi nel mondo della barriera corallina e rilassarsi su spiagge bianche. Ma non solo. Si possono anche vivere esperienze divertenti ed adrenaliniche, dalla nuotata con le mante allo snorkeling con le tartarughe, fino al jet surf e al kayak di vetro. Lo racconta questo articolo.

2. Benvenuti al Color Hotel: nuova esperienza immersiva a Roma

Lo abbiamo ormai capito: le esperienze immersive sono il vero trend del momento e piacciono sempre di più. Dopo il Museo delle illusioni e il Museum of Dreamers a Roma è sbarcata un’altra operazione pop-up a effetto wow, dove la chiave d’ingresso dà la possibilità di accedere a undici spazi, undici ambientazioni tra fiaba e realtà che all’insegna dei colori scatenano il divertimento e i sensi, per grandi e piccoli, come una Roller Disco in cui pattinare, ma anche la Pillow Room fper saltare su grandi cuscini come quando si era piccoli.

3. La grande onda di Hokusai: l’arte fluttuante giapponese in mostra a Roma

Questo è stato anche l’anno della Giappone-mania: tra boom dei viaggi verso il Sol Levante e relativo rischio over tourism, le esperienze nipponiche hanno conquistato anche le nostre città, dai manga all’arte. E dunque forse non stupisce la popolarità della mostra che Roma ha dedicato a grandi artisti come Hokusai e Utamaro: “Ukiyoe. Il mondo fluttuante. Visioni dal Giappone”. Ha portato al Museo di Roma centocinquanta capolavori provenienti dal Museo d’Arte Orientale E. Chiossone di Genova e dal Museo delle Civiltà di Roma.

4. Diamond District: un gioiello nascosto a New York

New York è una destinazione sempre amata, ma a dimostrazione che non smette mai di stupire e che si può ancora visitare in modo inedito, ecco che al quinto posto troviamo un articolo che ne esplora una chicca poco nota. Posizionato nel cuore di Midtown Manhattan, il Diamond District si estende ufficialmente lungo la 47th Street tra la Fifth e la Sixth Avenue, situandosi a pochi isolati da Times Square. Un portale caratterizzato da due lampioni Art Déco a forma di diamante ne marcano l’ingresso: si tratta di un importante centro di scambio mondiale per queste preziose gemme.

5. Destinazione Palestrina, scrigno di archeologia a due passi da Roma

A dimostrazione di quanto ci sia desiderio di scoprire gemme nascoste e destinazioni fuori dalle rotte più battute c’è anche l’apprezzamento per questo articolo che racconta Palestrina, località di 23mila abitanti a meno di 40 km da Roma, un autentico scrigno di storia e arte antica, che ospita un museo nazionale d’archeologia e panorami mozzafiato per una escursione insolita e piacevole.

6. Marocco 2024, calendario di eventi da Marrakech al deserto

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi per il Marocco: dagli appuntamenti sportivi a quelli culturali, da Marrakech a Merzouga, porta di accesso al deserto. In questo articolo Dar Darma, riad del XVIII secolo aveva selezionato quelli da non perdere, dalla Maratona di Marrakech, che dal 1987 si snoda tra le caratteristiche stradine del cuore della città, allo spettacolo dei mandorli in fiore a Tafraout con l’Almond Blossom Festival.

7. Dormire in un faro sull’isola, si può: i posti in Italia per farlo

Viaggiatori in cerca di esperienze insolite e soggiorni originali hanno apprezzato questa doppia proposta: dormire in un faro è un’emozione fuori dal tempo ed è possibile farlo anche in Italia, per esempio su due isole differenti ma entrambe affascinanti.

Una è Salina, in Sicilia, con le sei suite di “Capofaro Locanda & Malvasia” della collezione Relais & Châteaux.

Si trova invece sull’estrema punta sud dell’isola del Giglio, Punta Capel Rosso, una struttura costruita nel 1883 dalla Marina Militare.

8. Egitto, ricetta della molokhia: la zuppa che curò il Faraone

All’ottavo posto troviamo una delle ricette di #CookandGo, la nostra rubrica gastro-viaggiante che svela piatti tipici e curiosità culinarie dal mondo. Qui voliamo in Egitto: si dice che Ramses II se ne fosse nutrito per riprendersi da una malattia. E per questo, nel mondo, è conosciuta come la zuppa del Faraone. Parliamo della molokhia, tuttora tra i piatti più autentici d’Egitto.

9. Rooftop delle meraviglie: i più scenografici del mondo

Un giro del mondo tra drink e cocktail da gustare su un rooftop al tramonto, tra città cosmopolite e destinazioni esotiche: alle porte dell’estate si era fatta sentire la voglia di vivere panorami mozzafiato nelle location più glamour.

Come La Mamounia a Marrakech che offre mocktail come il Jardin Secret o cocktail come Le Jack-Pot a bordo piscina, mentre a New York City è possibile scoprire le ultime tendenze del mondo dei cocktail in location trendy. E il tour prosegue tra Oman, Perù, Lisbona.

10. Quell’Italia senza overtourism: 14 mete dove godersi l’estate

Nel dna di ViaggiOff c’è certamente la volontà di aprire gli orizzonti e proporre modalità inedite di viaggiare e destinazioni “via dalla pazza folla“. E quindi non stupisce che, a chiusura della topten degli articoli più letti nel 2024, ci siano questi suggerimenti di mete italiane dove programmare una vacanza estiva a prova di overtourism. Dal complesso minerario dell’Argentiera in Sardegna fino alla Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora in attività: lo racconta l’Atlante di Bellezza, a cura della Fondazione Italia Patria della Bellezza.

RUBRICHE E PARTNERSHIP

Anche quest’anno ViaggiOff ha continuato a esplorare e raccontare i trend più innovativi e in voga nel mondo dei viaggi, dando voce a forme di turismo sempre più amate, consolidando le nostre rubriche e ampliando i contenuti con diverse novità e collaborazioni.

OffTheRoad è la video rubrica di ViaggiOff realizzata con il contributo di Stefano Ferrara, lo speciale videoreporter delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Attraversa il mondo in lungo e in largo, con un occhio di riguardo per l’Italia, lasciando parlare le immagini, gli scatti rubati, gli angoli più insoliti delle destinazioni.

Il ricettario gastroviaggiante Cook&Go permette di viaggiare con i cinque sensi nelle cucine e nelle tradizioni del gusto di tutto il mondo.

Per chi appassionati di vacanze in barca, nautica e “mare alternativo” c’è FuoriRotta, la rubrica dedicata al turismo navigante.

Escursionismo, percorsi a piedi e trekking nella natura sono invece i protagonisti di InCammino con gli articoli sviluppati in collaborazione con Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Si sono ampliate e arricchite le partnership editoriali. Per esempio quella con Aitgl, che prevede il potenziamento del canale Lgbt Travel di ViaggiOff con una rubrica periodica a cura dell’associazione. Un contenitore “ad alto tasso di inclusività”. Collaborazioni sono state avviate anche con Legambiente Turismo per il canale Green+ e con l’associazione Startup Turismo da cui è nata la rubrica TravelUp.