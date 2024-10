La trasformazione digitale di adv e t.o. al Tis di Siviglia

A Siviglia il futuro di adv e t.o. è servito. Adattarsi a un mercato sempre più digitalizzato è l’imperativo per agenzie di viaggi e tour operator, per poter allestire offerte ed esperienze turistiche personalizzate e rigorosamente sostenibili. Sono proprio queste nuove tecnologie a essere protagoniste del Tis, Tourism Innovation Summit 2024, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è Media Partner, in programma dal 23 al 25 ottobre.

La nuova edizione sarà infatti incentrata sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, dei Big Data e sul confronto di strategie mobìle-first quali strumenti e politiche destinati a rivoluzionare il mondo dei viaggi organizzati. A Siviglia saranno presenti dirigenti di società d’alto profilo come Trip.com, TripAdvisor, Tui, Civitatis e altri attori della distribuzione turistica come Intrepid Travel, Tuzmo, Reinvención Viajera, Local Secrets, Wheel the World, Julià Tours, Sasane Sisterhood. Tutti chiamati ad analizzare gli strumenti necessari per navigare con successo in questo nuovo scenario, mantenendo la competitività e la loro brand reputation in un mercato globale in continua evoluzione.

Nell’agenda specializzata che Tis2024 ha preparato per agenzie di viaggi e tour operator, un panel di tutto rispetto nel quale figurano testimonial e personaggi preparati in materia come Mercedes Sánchez di TripAdivsor, Guillem Gisbert di Trip.com e Oliver Benalal di Hesperia World, che illustreranno come sfruttare queste tecnologie per offrire prodotti più adatti alle preferenze individuali dei viaggiatori, migliorando la esperienza del cliente e ottimizzando le operazioni. .

Altri esperti e testimonial operativi come Raul Alvarez di Radisson Hotel Group, Julie Gregoire di Msc Cruises, Andy Washington di Trip.com e Inmaculada Martinez-Ruiz di Ilunion Hotels esploreranno invece la strategia di leadership nel turismo, evidenziando l’importanza di promuovere la cultura incentrata sul cliente, migliorando nel contempo la competitività del settore.

In un contesto di trasformazione digitale che sta vivendo l’industria del turismo, Al Tis 2024 verranno illustrati key histories su come la digitalizzazione ha già modificato certe procedure operative all’interno delle agenzie di viaggi e del tour operating, interagendo con i clienti e consentendo così un’attenzione ancor più personalizzata con nuove opportunità di business. Inoltre, con l’aumento delle prenotazioni online e delle transazioni digitali, Tis2024 intende affrontare anche le strategie di sicurezza informatica che aiuteranno le agenzie di viaggi e i tour operator a capire come proteggere i dati dei propri clienti e garantire un’esperienza di prenotazione sicura e affidabile.

Grande evidenza, infine, verrà data al tema della sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale: su questo argomento José Manuel Lastra della Confederazione spagnola delle agenzie di viaggio, Florencia Allo Moreno di Intrepid Travel, Rana Saad di Tuzmo e Isabel María Atienza di Reinvención Viajera esamineranno l’impatto sociale del turismo per le comunità locali e come può favorire un cambiamento positivo in essi, illustrando progetti e partenariati di successo che hanno reso possibile la preservazione del patrimonio culturale e la promozione di una crescita inclusiva.

In tale ottica Tis2024 è un vero punto d’incontro per adv e tour operator per stabilire alleanze strategiche ed esplorare collaborazioni con aziende tecnologiche, destinazioni e fornitori per incrementare il proprio business attraverso sinergie chiave. L’evento intende fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per adattarsi a un settore in continua evoluzione, dove tecnologia, sostenibilità e personalizzazione sono fattori chiave per il successo futuro.