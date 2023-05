La Turchia di Alpitour World: dai tour ai soggiorni mare 2023

Alpitour World scommette sulla Turchia in vista dell’estate. Numerose le novità tra storia millenaria e natura mozzafiato. Partiamo da Istanbul, gioiello affacciata sul Bosforo: la città, vero simbolo del Paese, è tappa dei tour Magia d’Oriente di Alpitour e Tesori d’Oriente di Francorosso: due itinerari esclusivi con partenze garantite di 7 notti per scoprire le principali attrazioni storico-culturali e paesaggistiche della Turchia.

A questi si aggiungono due tour su misura, Voyager Turchia e Orme Ottomane, pensati da Turisanda e Made, brand dedicati al segmento luxury della divisione tour operating di Alpitour World, per itinerari unici disegnati.

Non mancano in programmazione i soggiorni balneari. A Bodrum, nota come la Saint-Tropez della Costa Egea, gli amanti del mare potranno scegliere tra numerose nuove proposte: dall’Alpiclub Kairaba Bodrum Imperial al Ciaoclub Armonia Holiday Village, villaggi 5 stelle proposti da Alpitour, fino al SeaClub Samara e al SeaResort Kefaluka Resort di Francorosso, capaci di coniugare la vacanza di lusso con una full immersion nella natura.

Bodrum è anche punto di partenza dell’esclusivo itinerario in caicco, celebre barca bialbero in legno di origine turca, alla scoperta delle suggestive baie della Costa Turchese, presente nell’offerta di Alpitour con Alpiblu Caicco Turchese e in quella Francorosso con Intour Bodrum e la costa turca in caicco.