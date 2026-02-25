L’Aeroporto di Foggia resterà chiuso per tre giorni

Stop a i voli all’aeroporto Gino Lisa di Foggia che resterà chiuso al traffico aereo nei giorni 17, 18 e 19 marzo 2026.

A comunicarlo è Aeroporti di Puglia spiegando che la sospensione delle attività è necessaria per consentire interventi di manutenzione sulla pista di volo, finalizzati al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza operativa.

Durante le tre giornate di chiusura tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati. “I passeggeri interessati sono invitati a contattare la compagnia Aeroitalia per ricevere informazioni su eventuali riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio”, si legge nella nota.

Le operazioni aeroportuali riprenderanno regolarmente a partire da venerdì 20 marzo 2026.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aeroporti di Puglia