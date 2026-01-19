L’aeroporto più trafficato del mondo è Atlanta

È l’Hartsfield-Jackson di Atlanta l’aeroporto più trafficato del mondo con 63,1 milioni di passeggeri, seguito a ruota dallo scalo di Dubai con 62,4 milioni di utenti: è la nuova classifica stilata da Oag, Official airlines guide, che calcola sia il traffico internazionale che quello domestico dei singoli scali monitorati.

L’unico scalo europeo che compare nella Top Ten 2025 è Heathrow di Londra al quarto posto con 49,8 milioni di passeggeri, preceduto dal Tokyo Haneda Airport, sul podio con 55,4 milioni di passeggeri.

Nella classifica compaiono poi, subito dopo, l’Istanbul Airport, altri tre aeroporti statunitensi, il Dallas Fort Worth, (40 milioni di passeggeri), il Chicago O’Hare (38 milioni) e il Denver International (37,5 milioni). A completare la classifica lo Shanghai Pudong International (37 milioni di utenti).

I valori riportati in classifica si riferiscono alla capacità programmata per tutto il 2025 e combinano i dati relativi al traffico generato da tutte le rotte servite a livello internazionale e nazionale. Interessante rilevare che se si considera il solo traffico internazionale, l’aeroporto più trafficato al mondo nel 2025 è risultato il Dubai International, dove la componente di traffico domestico è davvero marginale.