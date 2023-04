L’Agenzia di Viaggi mediapartner di Ebace 2023

Da martedì 23 a giovedì 25 maggio al Palexpo di Ginevra torna Ebace, l’European Business Aviation Convention & Exhibition, per la sua edizione 2023. Si tratta di un evento europeo dedicato ai velivoli on demand e alla mobilità aerea avanzata, che quest’anno vede nuovamente L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner dell’evento.

A poche settimane dal via della kermesse, la European Business Aviation Association (Ebaa) e la National Business Aviation Association (Nbaa) sono liete di annunciare che Toto Wolff, direttore del team di Formula 1 Mercedes-Amg Petronas e Susie Wolff, dirigente di F1, inaugureranno la manifestazione in qualità di relatori principali.

Toto Wolff è direttore, ceoe co-proprietario del team F1 Mercedes-Amg Petronas. Dopo una carriera di successo nel mondo delle corse ha fondato una delle prime società europee di venture capital incentrate sulla tecnologia. La sostenibilità viene presa in considerazione in ogni decisione presa dal team, che mira a raggiungere le emissioni zero entro il 2030. L’anno scorso, il team F1 Mercedes-Amg Petronas è diventato il primo team sportivo globale a investire nel Sustainable Aviation Fuel (Saf). Dal 2018 ha ridotto le sue emissioni dirette di carbonio del 50% e sta lavorando per diventare la squadra sportiva professionale più sostenibile al mondo.

Susie Wolff, ex pilota di auto da corsa, è stata recentemente nominata direttore generale della F1 Academy. L’anno scorso è andata in pensione come ceo e managing partner di Venturi Racing dopo aver guidato la stagione di maggior successo del team di Formula E completamente elettrica.

«Toto e Susie Wolff sono leader in molti campi e pionieri nella creazione di un futuro più diversificato, equo e sostenibile negli sport motoristici e non solo – ha dichiarato il presidente e ceo della Nbaa Ed Bolen – Siamo entusiasti che si uniscano a noi a Ebace 2023 e siamo ansiosi di ascoltare il loro punto di vista su questi e altri temi di importanza comune sia per le corse che per l’aviazione».

«Ebace 2023 è lieta di dare il benvenuto a Toto e Susie Wolff, attendiamo con impazienza i loro approfondimenti su come l’industria delle corse abbia guidato l’innovazione e il progresso dell’industria automobilistica in generale – ha dichiarato Juergen Wiese, presidente del consiglio direttivo dell’Ebaa – Siamo ansiosi di ascoltare le loro preziose analogie su come l’aviazione d’affari possa fungere allo stesso modo da catalizzatore per l’innovazione nel settore dell’aviazione e non solo».

La sessione con i Wolff darà il via alla settimana espositiva di Ginevra, che comprende un summit sulla sostenibilità di due giorni che mette in evidenza i vari sforzi dell’aviazione d’affari per accelerare il volo verso un futuro a emissioni zero attraverso gli ambiziosi obiettivi del settore definiti nel Business Aviation Commitment on Climate Change.

L’evento riunirà migliaia di leader aziendali, funzionari governativi, produttori, personale dei reparti di volo e altre persone coinvolte in quasi tutti gli aspetti dell’aviazione d’affari.