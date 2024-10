L’Alta Velocità unirà l’Europa: maxi piano per il 2050

La Comunità ferroviaria europea ha già ribadito il suo impegno a realizzare una biglietteria ferroviaria transfrontaliera senza soluzione di continuità entro il 2025 implementando l’Open Sales and Distribution Model ( Osdm ) e ampliando l’ Accordo Cit sulla continuazione del viaggio (Ajc), nonché altri passaggi previsti nella roadmap di biglietteria Cer, progettata e concordata in modo proattivo dalle imprese di trasporto ferroviario passeggeri europee.

Dati alla mano, poi, la realizzazione della rete Alta Velocità europea garantirebbe anche 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro e una ricaduta economica di almeno 750 miliardi di euro. Nelle simulazioni di alcune tratte si scopre che con l’Av Roma-Parigi verrebbe operata in 7 ore, Roma-Monaco di Baviera in meno di 5 ore, mentre da Lisbona a Madrid basterebbero 3 ore.

Se n’è già discusso a Bruxelles in una delle prime riunioni della Commissione Trasporti e turismo appena insediatasi e presieduta dal greco Apostolos Tzitzikostas, nominato recentemente dal presidente Ursula Von der Leyen . Anche le tempistiche sono state già fissate: la rete Av europea dovrebbe essere completata entro il 2050 e sarebbe un asset di grande rilevanza anche per la mobilità turistica, oltre a garantire un significativo contributo in tema di sostenibilità, riducendo notevolmente l’impatto ambientale legato agli spostamenti delle persone, con un risparmio stimato in oltre 100 milioni di tonnellate di Co2 .

Una rete ferroviaria ad Alta Velocità per collegare tutte le capitali europee: è il grande Piano infrastrutturale dallo stratosferico costo di 550 miliardi di euro che l’ Unione europea vuole porre in atto con l’ausilio dei principali player di settore dei 27 Paesi-membri, tra cui il Gruppo Fs con Trenitalia.

In Spagna il Gruppo italiano figura con Ilsa , il consorzio partecipato da Trenitalia e Air Nostrum-Globalvia che si è aggiudicato per 10 anni i servizi Av su alcune strategiche tratte spagnole: 20 treni Frecciarossa 1000 effettuano 65 collegamenti giornalieri con il marchio iryo su 11 città tra cui Madrid, Barcellona, Va- lencia, Saragozza, Siviglia, Cordoba e Malaga. Un network che ha superato lo scorso anno gli 11,5 milioni di passeggeri.

GRAN BRETAGNA

Mentre in Gran Bretagna opera Trenitalia Uk che con il brand “c2c” (city to coast, ndr) gestisce i collegamenti tra Londra e Shoeburyness, nel South Essex, servendo 28 stazioni. Trenitalia detiene anche il 30% di Avanti West Coast, in partnership con la società First, e con questa partnership serve le tratte tra Londra, Glasgow ed Edimburgo con 264 servizi giornalieri. Di recente Trenitalia è diventata anche consulente del ministero dei Trasporti Uk per il progetto High Speed 2 per lo sviluppo dell’Alta Velocità in tutto il territorio britannico.

GERMANIA

In Germania Fs è presente con due società operative controllate da Trenitalia e da Mercitalia Logistics, assicurando servizi in 14 Stati tedeschi con 439 treni per un totale di 2.300 viaggi al giorno.

OLANDA

L’Olanda è presidiata da Busitalia, operatore su gomma del Gruppo Fs che di recente ha acquisito Qbuzz, terzo player del trasporto pubblico locale, tramite cui vengono gestiti i collegamenti metropolitani su gomma e rotaia nelle aree di Utrecht e Groningen.

SVIZZERA E AUSTRIA

Infine, in Svizzera e Austria ci sono collegamenti Eurocity effettuati da Trenitalia in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, Deutsche Bahn e Öbb: proprio nelle scorse settimane è stato presentato il treno Nightjet che collega Roma a Vienna e a Monaco di Baviera, in stretta collaborazione con la compagnia ferroviaria austriaca. Quest’ultimo si aggiunge alla rotta già operativa tra Genova e il Levante ligure in collegamento con Monaco e Vienna.