L’ambizione di Palladium Hotel: “Un miliardo di fatturato entro fine anno”

Superare il miliardo di fatturato entro la fine del 2023. È l’obiettivo di Palladium Hotel Group, che ha chiuso la stagione estiva nelle Isole Baleari e in Sicilia con dati molto positivi. Le strutture del gruppo hanno infatti registrato un tasso di occupazione dell’83% a livello europeo da luglio a settembre, superando del 2% quello dello stesso periodo del 2022 e accompagnando la crescita con un aumento cumulativo del 12% del Revpar (Revenue per Available Room).

Inoltre, in base alle previsioni per l’ultimo trimestre del 2023, il gruppo prevede di raggiungere un tasso di occupazione annuale globale del 74%. Il resort in Sicilia ha registrato un tasso di occupazione di ospiti italiani del 14%, secondo solo al Regno Unito, che conferma la sua prima posizione per l’hotel per il 31% del totale.

In America Latina e nei Caraibi, dove il clima caldo e costante permette agli hotel di restare aperti tutto l’anno, i tassi cumulativi del 73%, da gennaio a settembre, hanno registrato un leggero aumento percentuale rispetto all’anno precedente, insieme a una crescita del 21% del Revpar. Il resort in Giamaica ha raggiunto il 75%, con un aumento record del Revpar del 50%, mentre quelli nella Repubblica Dominicana hanno un tasso di occupazione cumulativo del 73% e un incremento del 23% del Revpar. In Messico ci si attesta su un indice di occupazione del 72% con un aumento del Revpar del 12%. Guardando all’ultimo trimestre dell’anno, il gruppo prevede un’occupazione media del 73% nelle Americhe, con una crescita prevista del 20% del Revpar.

Palladium ora guarda alla stagione invernale. Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, a Montego Bay, sulla costa nord-occidentale della Giamaica, ha presentato le sue suite dopo una ristrutturazione da 22 milioni di euro: tra le novità, piscine private, vasche idromassaggio e suite con vista sull’oceano.

Grand Palladium Kantenah Resort & Spa in Riviera Maya, in Messico, aprirà a dicembre 2023 con una nuova offerta Family Selection che comprende 169 suite premium dedicate alle famiglie. Offrono servizi speciali, aree esclusive, attività per grandi e piccoli, servizi personalizzati come serate a tema in camera e laboratori per bambini. Palladium sta sviluppando anche un nuovo concept che unisce due dei suoi key-pillars: la gastronomia e l’intrattenimento. Il “Bravo” aprirà in autunno come primo locale “cena e ballo” del Grand Palladium Kantenah Resort & Spa.