Lampedusa e Pantelleria: prorogati i voli Dat in continuità

Proroga del mandato di continuità territoriale per i voli su Lampedusa e Pantelleria fino al 31 ottobre 2026. Dat Volidisicilia continuerà a volare sulle isole da Catania, Palermo e Trapani.

I collegamenti e gli orari restano quelli definiti dal bando e ricalcano quelli già operati nel corso dell’estate 2025. I posti saranno presto disponibili nei sistemi di prenotazione. Le tariffe, salvo variazioni del costo del carburante, restano quelle attualmente in vigore.

Solo per i voli da e per Lampedusa si conferma la modifica già varata nel corso del precedente rinnovo. Questa regola prevede la possibilità di cambio data e orario solo per i residenti a Lampedusa e categorie equiparate e il cambio nome non è possibile per nessuna categoria di passeggeri e i biglietti dovranno essere prenotati e acquistati contestualmente. Questa procedura non si applica ai voli da e per Pantelleria.

Compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm, Dat Volidisicilia opera in Italia dal 1° Luglio 2018 come assegnataria dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria, e dal 3 novembre 2025 da Ancona per Milano Linate e Roma Fiumicino.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Dat