L’araba fenice Gastaldi Holidays

Tornare a occuparsi dei propri alberghi. Punto e basta. È la presa di posizione perentoria di Renzo Bongiovanni, imprenditore di origini romagnole e fondatore della catena sarda Baja Hotels, che fa capo alla società Baia Hotels Spa. Papà di quel Marco, amministratore delegato di Bhtm Srl, che a gennaio scorso è morto a soli 56 anni lasciando dolore e vuoto nell’azienda che capitanava. Un’impresa assai ambiziosa che era entrata a gamba tesa nel management alberghiero e nel tour operating, provando tra l’altro a rilanciare un marchio blasonato come Gastaldi Holidays, di cui oggi narriamo le sorti.

FOCUS SUGLI HOTEL DI PROPRIETÀ

Ora come ora – stando alle nostre fonti – Baja Hotels Travel Management è in dismissione. La famiglia Bongiovanni abbandona la gestione alberghiera per concentrarsi sui tre alberghi di proprietà: i quattro stelle Club Hotel e La Bisaccia e il cinque stelle adults only Grand Relais dei Nuraghi, tutti ubicati a Baja Sardinia, nel nord-est dell’Isola.

Una gallina senza dubbio dalle uova d’oro, al netto del ridimensionamento del business “a più alto tasso d’incertezza” deciso dalla proprietà.

STOP ALLE ATTIVITÀ DELLA DMC SARDA

Via, dunque, i vuoti per pieno. Via anche (e di gran corsa) i tour operator di casa, con la conseguente fuoriuscita da Astoi.

La dmc Sardinia 360 ha cessato l’attività il 31 ottobre, ovvero al termine della stagione estiva, onorando – sempre a detta delle nostre fonti – tutti i contratti in essere con partner e dipendenti. Intanto, il sito sardinia360.it appare oggi “in manutenzione” e la nostra redazione non è riuscita a contattare telefonicamente il t.o., il cui numero risulta irraggiungibile.

RESMINI E ALFANO ACQUISISCONO GASTALDI HOLIDAYS

Diverse le sorti di Gastaldi Holidays, l’araba fenice passata di mano negli scorsi anni dalla potente holding genovese Gastaldi (operativa in altri segmenti di business) alla società Bhtm (poi Bhg Srl) che nel 2022 ne aveva rilevato la maggioranza, con il temporaneo ingresso anche di un manager di peso come Luca Battifora, uscitone dopo poco.

La società Gastaldi Holidays è stata oggi ceduta alla Eikonisma Srl con sede legale a Milano, in via di Porta Tenaglia. Una società costituita e regolarmente iscritta al registro delle imprese lo scorso 24 settembre, tecnicamente operativa dal 31 ottobre con un capitale sociale di 30mila euro. Quota equamente suddivisa tra due imprenditori, entrambi titolari del 50%: Gianluca Resmini, personaggio noto al settore anche per i suoi lunghi trascorsi nel t.o. I Grandi Viaggi, e il consulente Sandro Alfano, anch’egli con un passato in IGV.

Gastaldi Holidays probabilmente continuerà a occuparsi di viaggi e vacanze tailor made, confermando al mercato la sua specializzazione sulla destinazione Stati Uniti.

La neo costituita azienda fa sapere che, già dalla prossima settimana, renderà noti al trade recapiti e nuovi indirizzi.