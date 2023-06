L’Astrolabio acquisisce a Milano la storica agenzia “5 Giornate”

Il gruppo milanese L’Astrolabio si espande con l’acquisizione di una nuova agenzia di viaggi, la storica “5 Giornate” – posizionata dell’omonima piazza al civico 15 – che quest’anno compie 90 anni, essendo stata aperta nel lontano 1932.

Gli altri punti vendita strategici del Gruppo nel capoluogo lombardo sono “l’Astrolabio” in via Monterosa, 20 e “Superviaggi” in via Boccaccio,19.

Il dna dell’operatore turistico de L’Astrolabio “è centenario perché le origini sono nella Chiariva della famiglia Aronson (1931), che è stato il terzo tour operator nato al mondo nel 1878. La famiglia Aronson trasformò la Chiariva in una delle più importanti realtà dell’epoca”, sottolinea la nota del Gruppo.

Con il marchio L’Astrolabio, rilevato quasi 40 anni fa, si organizzavano e si organizzano ancora oggi anche vacanze studio per studenti in Paesi anglofoni, in college selezionati. Oggi L’Astrolabio è un’azienda familiare che comprende due unità di business (oltre alle agenzie, anche il servizio di vacanze studio all’estero per studenti) con sede a Milano in via Andrea Appiani, 5.

L’assetto proprietario del Gruppo è così composto: il 67% è di proprietà della famiglia Aronson e il 33% della famiglia Olivari; con un fatturato nel 2022 che ha raggiunto i 10 milioni di euro.

«Come travel designer, il nostro successo si deve alla capacità riconosciuta dal mercato di far vivere esperienze uniche, indimenticabili. Non solo per le mete e l’organizzazione, ma per la mission di saper soddisfare le necessità personali del singolo o della coppia o del gruppo familiare o aziendale o di amici – sottolinea il general manager, Andrea Barbieri – Le aspettative non sono sempre necessariamente di essere sconvolti da viaggi avventurosi. Per esempio, quando una famiglia con figli di età diverse, parte per destinazioni lontane, il primo obiettivo di solito è trovare una soluzione che faccia felici tutti, il padre e la madre stressati, il piccolo di casa e l’adolescente che altrimenti rimpiagerebbe gli amici, e sempre più spesso anche gli amici pelosi della famiglia».

Per Barbieri, inoltre, «i nostri valori core sono la lealtà, la competenza di mercato e la formazione continua nel sapere monitorare e ascoltare i bisogni profondi delle persone. Un viaggio è soprattutto un’esperienza psicologica nella quale L’Astrolabio fa in modo che ogni cliente si senta capito e mai abbandonato».

La business unit che ha reso famoso il marchio L’Astrolabio organizza vacanze studio in Paesi anglofoni e in college selezionati, per studenti italiani fino ai 17 anni (sede a Milano in via Fratelli Bronzetti, 20). L’Astrolabio muove circa 3 mila bambini e giovani l’anno e il numero è in continuo aumento.

“L’Astrolabio si fa carico anche dei bambini della scuola primaria dagli 8 anni ed è stata l’unica che ha restituito tutte le quote alle famiglie che non hanno potuto godere del servizio a giugno 2021 causa lockdown: 2 milioni di euro resi per 1.500 studenti“, sottolinea ancora la nota. Il comparto, nel gruppo L’Astrolabio, opera con oltre 200 insegnanti italiani affiancati da docenti madrelingua dei college. Gli studenti sono suddivisi in gruppi con accompagnatore e i soggiorni sono di 1 o 2 settimane. Alcuni college sono un’esclusiva L’Astrolabio.