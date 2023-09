L’Astrolabio acquisisce l’adv Ascot Viaggi e punta sul luxury

New entry nel gruppo di realtà italiane di tour operating e vacanze studio, riunite nel sito Astrolabiogroup.com e controllate dalla Famiglia Aronson: l’acquisizione, tramite la sister company Viva International, dell’agenzia Ascot Viaggi di Bergamo va ad ampliare l’offerta già erogata dalle tre agenzie di Milano 5 Giornate Viaggi, Superviaggi e L’Astrolabio Agenzia Viaggi, specializzate nel leisure.

Ascot Viaggi, fondata nel 1975, è specializzata in vacanze, crociere e viaggi di gruppo di lusso; in particolare in Asia e nel Far East, dove è presente da decenni con collaboratori affidabili per organizzare anche visite alle principali attrazioni culturali e naturalistiche, culinarie e di shopping o attività di relax e benessere. Alla sua clientela fidelizzata offre un’ampia gamma di servizi su misura, condividendo la mission de L’Astrolabio di far vivere ai viaggiatori esperienze uniche, bellissime e indimenticabili. Travel design personalizzato, assistenza alla prenotazione e durante il viaggio, consulenza e supporto nella scelta della destinazione e del programma, organizzazione di itinerari desueti sono alcuni dei servizi più richiesti dalla clientela Ascot.

Attraverso Ascot Viaggi, il tour operating degli Aronson rafforza così la presenza in Lombardia, con quattro punti vendita. Da parte sua, l’adv potrà beneficiare dell’esperienza, delle competenze e delle sinergie del contesto L’Astrolabio.

«Nel dare il benvenuto ad Ascot Viaggi – ha dichiarato il general manager L’Astrolabio, Andrea Barbieri – ribadiamo la nostra volontà di essere un polo di eccellenza italiano dei servizi per i viaggiatori più esigenti e questa acquisizione ci permetterà di ampliare qualità e tipologia di mete, programmi, progetti, prestazioni».

Un ampliamento che intende seguire con attenzione le tendenze del segmento leisure che, secondo la direttrice delle agenzie Rosanna Tiso, come per la stagione autunno-inverno 2023 vede sempre più ricerche di esperienze autentiche e personalizzate. I viaggiatori altospendenti vogliono inoltre vivere esperienze uniche e memorabili, che li mettano in contatto con la cultura e la natura del luogo che visitano. Spicca anche la sensibilità alla sostenibilità ambientale, con viaggiatori sempre più attenti all’impatto ambientale dei propri viaggi e una partecipazione spontanea a progetti etici ed educational che spesso vengono organizzati dagli stessi resort.

Le agenzie de L’Astrolabio, inoltre, rilevano una crescente attenzione ai servizi tecnologici per la comunicazione con il mondo del lavoro ed il proprio consulente di viaggio. Altro trend emergente è il desiderio di esplorare destinazioni meno note e frequentate e riscoprire i viaggi di prossimità, spesso nella regione di residenza dei clienti.

Sempre secondo il network di Astrolabio, il mercato dei viaggi di lusso crescerà del 6% nel 2023, raggiungendo un valore di 1,4 trilioni di dollari. La crescita sembra guidata da Stati Uniti, Europa e Cina, vedrà nuovi trend anche in Italia. E tra le destinazioni più richieste rilevate dal networkfigurano Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Grecia per il corto raggio; mentre per il lungo raggio Asia (con Cina, Giappone, Singapore e Thailandia), Americhe (Usa, Canada, Messico) e America del Sud con Brasile, Argentina e Perù. Mentre tre le mete per assoluto relax, primeggiano Maldive, Caraibi, Abu Dhabi, Dubai, Muscat e Doha, con altre mete emergenti come Ras Al Khaimah e AlUla.