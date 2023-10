Latam Airlines Group ordina altri 13 Airbus A321neo

Nuovo step di Latam Airlines Group per una flotta sempre più green. Dopo aver ricevuto il primo aeromobile Airbus modello A321neo, la compagnia cilena ha effettuato un ordine per altri 13, che consentirà al vettore di proseguire il suo impegno per un trasporto aereo sostenibile. Obiettivo del gruppo è quello di affermarsi come una delle flotte più moderne ed efficienti del Sud America.

Non a caso, per il volo di consegna, l’aeromobile è stato alimentato con il 49% di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf), miscelato con quello tradizionale. Si tratta della prima consegna di una commessa di 76 aeromobili A321neo, che fanno parte di un totale di 111 velivoli della famiglia A320, tra cui il primo A321xlr del gruppo. A oggi Latam dispone di 20 aeromobili A320neo e prevede di concludere l’anno con 31 di questo modello.

«La nostra strategia di rinnovamento e modernizzazione della flotta – ha spiegato Ramiro Alfonsin, ceo di Latam Airlines Group – è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Continueremo a lavorare per integrare l’attuale flotta con aeromobili all’avanguardia e migliorare ulteriormente le connessioni senza però trascurare il rispetto per l’ambiente».

L’A321neo appena consegnato a Latam è il modello più grande degli aeromobili a corridoio singolo A320 e può ospitare fino a 224 passeggeri. Inoltre, è il primo in Sud America a disporre di nuove cappelliere Airspace xl: sono più ampie (lo spazio di stivaggio è maggiore del 40%) e consentono di trasportare il 60% in più di bagagli a mano, riducendo il sovraffollamento nei compartimenti e la necessità di controllare i bagagli al gate. Offrono anche una migliore esperienza di imbarco sia per i passeggeri che per il personale di bordo.