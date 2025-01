Latam Airlines, trasportati 82 milioni di passeggeri nel 2024

Sono 82 milioni i passeggeri che nel 2024 hanno viaggiato con Latam Airlines, per un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente e segnando il più alto numero di passeggeri trasportati storicamente.

Nel mese di dicembre, il Gruppo Latam Airlines ha aumentato la propria capacità consolidata, misurata in posti-chilometro disponibili, del 10,9% rispetto allo stesso mese del 2023. Questa crescita è stata guidata principalmente da un aumento del 16,1% nelle operazioni internazionali.

In questo periodo sono state lanciate nuove rotte internazionali da Santiago del Cile a Bariloche in Argentina, Recife in Brasile e Punta del Este in Uruguay, nonché da Lima a Montego Bay in Giamaica e Rosario in Argentina.

Su base annua, Latam Airlines ha aumentato la propria capacità consolidata del 15,1%, in linea con le ultime indicazioni aggiornate lo scorso ottobre. A dicembre il load factor consolidato era pari all’’84,8% e per l’intero anno ha raggiunto l’84,3%, ovvero 1,2 punti percentuali in più rispetto all’intero anno 2023.