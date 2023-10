Latam, Ioppolo: «Più voli da Roma e Milano per San Paolo dal 2024»

Tante e tutte di primo piano le novità operative di Latam, uno dei principali vettori del Sudamerica: tra queste spicca l’avvio dal 2 dicembre dei collegamenti da Lima a Londra con 5 voli settimanali, operati con Boeing 789 configurato con 30 posti in Premium Business e 270 in Economy. Inoltre, la compagnia per il 2024 potenzierà i collegamenti con l’Italia.

«Dopo l’uscita dalla crisi “Chapter 11”, la compagnia è oggi finanziariamente più forte – sottolinea Davide Ioppolo, regional commercial director dell’Europa centrale e meridionale, Regno Unito, Paesi Nordici, Medio Oriente e Sudafrica – E le nostre perfomance sono di tutto rispetto, con oltre 50 milioni di passeggeri trasportati nei primi nove mesi dell’anno. Chiuderemo quest’anno con una capacità d’offerta al 95% rispetto a quella del 2019. Questo significa aver ripreso praticamente tutte le nostre rotte, mantenendo una posizione di primissimo piano in Brasile dove operiamo con numeri significativi: al momento su questo Paese serviamo ben 54 destinazioni, esattamente dieci in più rispetto all’ultimo anno pre pandemia, e abbiamo già ben recuperato in tutta l’area Emea e inaugurato un volo da San Paolo verso il Sudafrica.»

A conti fatti, Latam Airlines opera dall’Europa verso il Sudamerica in sei Paesi: Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Italia e Germania con un’ampia offerta sia per il traffico business che leisure. E proprio sull’Italia, il vettore ha rivolto un investimento operativo moltio rilevante come spiega lo stesso Ioppolo: «Sull’Italia, dove operiamo con quattro voli da Milano e tre da Roma, intendiamo portare a 5 le frequenze da entrambi gli scali italiani, grazie anche al buon volume di trasportato raggiunto con circa 200mila passeggeri che hanno volato con Latam da gennaio all’agosto scorso da e per i due scali italiani».

Nel dettaglio, Latam ha raggiunto il traguardo di 123.000 passeggeri trasportati tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati durante il primo anno di operatività sulla rotta che collega gli aeroporti di Guarulhos (São Paulo) e Fiumicino. Durante l’anno, il volo operato con un Boeing 777 – il più grande di Latam, con capacità di 410 passeggeri – ha avuto un’occupazione media del 91%. Con una durata media di 11 ore e 5 minuti, il volo decolla dal Brasile ogni martedì, giovedì e sabato. Mentre il volo Latam San Paolo-Milano, sempre operato con Boeing 777, decolla dal Brasile il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

E anche se il ritardo nella consegna di aeromobili per rinnovare la flotta ha costretto il vettore a rivedere alcuni punti del suo network, ad oggi l’aerolinea vanta 144 destinazioni nel mondo e solo nel Sudamerica serve circa 120 scali. In particolare, il vettore ha già annunciato uno sviluppo da Lisbona verso San Paolo (Guarulhos) a partire dal prossimo novembre, con collegamenti fino a 11 frequenze settimanali offerte con l’aeromobile più grande del panorama internazionale, il Boeing 777 che permetterà un aumento dell’offerta del 90%.

Così come il volo da Londra Heathrow International Airport a Lima rappresenta una tappa storica per Latam Airlines che diventa così l’unica compagnia a unire Regno Unito e Perù con una connessione diretta. Questa operazione, aggiunta ai voli già operati per San Paolo, porta a 12 le frequenze settimanali dal Regno Unito e rafforza la posizione del vettore nella regione.

Forte, poi, l’impegno sul tema della sostenibilità: «A bordo – precisa Ioppolo – abbiamo già ridotto del 90% l’uso della plastica, e abbiamo avviato da tempo il riutilizzo di vecchie divise e l’introduzione di amenities di bordo che sono frutto do artigianato locale, oltre ovviamente al crescente utilizzo del carburante Saf che ci vede impegnati da qui ai prossimi anni».