Latam, offerta pubblica alla Borsa di New York

Operazione “nuovi soci cercasi” per Latam Airlines Group S.A. che ha annunciato la decisione dei suoi azionisti di lanciare un’offerta pubblica alla Borsa di New York (Nyse) per la vendita di 19.000.000 Adr – American Depositary Receipt, ovvero i certificati d’investimento che consentono agli investitori americani di acquistare titoli di società estere.

Ciascuno di questi Adr rappresenta 2.000 azioni ordinarie della compagnia. Inoltre, gli azionisti intendono concedere ai sottoscrittori un’opzione call fino a 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 2.850.000 Adr al prezzo dell’offerta pubblica iniziale. Latam non riceverà alcun compenso dalla vendita.

Come riportato dalla stampa economica, Latam prevede di riprendere le negoziazioni in Borsa intorno al 25 luglio. L’intera operazione, con il prezzo dell’offerta sopra menzionato, è comunque soggetta all’approvazione finale delle autorità americane.

Tra i principali organizzatori e coordinatori dell’offerta figurano la Goldman Sachs & Co. Llc, la Barclays Capital Inc. e la J.P. Morgan Securities Llc. Mentre Citigroup Global Markets Inc, Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc, Bnp Paribas Securities Corp, Mufg Securities Americas Inc, Natixis Securities Americas Llc e Larraín Vial S.A. agiscono come sottoscrittori aggiuntivi e Morgan Stanley & Co. Llc partecipa come co-manager nella transazione.

Lo sbarco alla Borsa di New York potrebbe portare Latam a una valutazione di 8,5 miliardi di dollari, consentendo ai suoi azionisti di raccogliere oltre 533 milioni di dollari. Il Gruppo è già quotato in Cile, dove risiede.