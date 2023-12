L’Atm punta al Mice: nella regione araba oltre 10mila eventi

E’ il momento del Mice per i mercati arabi. Secondo le stime dell’Icca-International Congress and Convention Association e della Global Business Travel Association (Gbta), nuovi partner dell’Arabian Travel Market per il 2024, infatti, nella regione mediorientale sono stati organizzati circa 10.600 eventi pari ad un incremento del +349%, il più alto di sempre per la regione. Da qui si spiega anche la partnership siglata dall’Atm-Arabian Travel Market con i due organismi più rappresentativi del settore Mice nel mondo, in vista dell’edizione 2024 che si terrà a Dubai dal 6 al 9 maggio. Le rinomate organizzazioni globali sono state nominate “Knowledge Partner” per la fiera regionale e forniranno approfondimenti e opportunità per i fiorenti segmenti degli eventi aziendali e dei viaggi.

Infatti anche il settore dei viaggi d’affari sta registrando una crescita significativa nell’area mediorientale, come evidenziato dalle statistiche del Gbta Business Travel Index Report 2023, che hanno rilevato come il settore globale dei viaggi d’affari si sia ripreso più rapidamente del previsto nel 2023. In particolare le condizioni economiche più sane rispetto alle previsioni hanno rappresentato fattori favorevoli per la repentina ripartenza dei vari settori turistici.

Il rapporto Gbta segnala inoltre che la spesa globale per i viaggi d’affari è aumentata del 47% a 1,03 trilioni di dollari lo scorso anno e si prevede che crescerà fino a quasi 1,8 trilioni di dollari a livello globale entro il 2027.

Danielle Curtis, direttrice della fiera Arabian Travel Market, ha osservato: «Tutte le ultime ricerche suggeriscono che i settori degli eventi aziendali e dei viaggi d’affari stanno andando sempre più rafforzandosi. Questi settori sono sempre stati importanti per Atm e la partnership ufficiale con Icca e Gbta per l’edizione 2024 porterà la nostra offerta a un livello superiore. Collaborando con questi leader del settore, Atm mira a fornire ancora più valore e innovazione ai suoi partecipanti ed espositori. Concentrandosi su questi due settori vitali, Atm si impegna a offrire un evento di livello mondiale che fornisce una piattaforma per networking, formazione e opportunità di business per professionisti di tutto il mondo».

Durante Atm 2024, inoltre, Icca terrà seminari che copriranno una serie di argomenti per il settore Mice, mentre Gbta illustrerà le tendenze prevalenti nel settore dei viaggi d’affari durante la fiera. Questi seminari forniranno al settore preziosi spunti sulle ricerche recenti, sulle innovazioni e sulle migliori pratiche.